52E: Filmový FTA kanál 24BOX HD přejmenován na 247BOX HD

01.07.2020 20:13

DNES!

Známý bezplatný filmový kanál ve vysokém rozlišení (HDTV) 24BOX HD se dnes divákům představil pod mírně upraveným názvem - 247BOX HD (do názvu vložena číslice 7). Stanice nadále vysílá volně ( FTA) na nezměněných parametrech.

247BOX HD přináší divákům atraktivní filmy různých žánrů a převažují tituly z posledních let.

V programu 247BOX HD najde divák například tyto filmy: The King of Staten Island (komedie, 2020), Force of Nature (akční, drama, 2020), Bacurau (horor, mystery, 2019), Body Cam (horor, thriller, 2020), The Las Days of American Crime (akční, krimi, thriller, 2020), The Lost Husband (romantický, 2020), Zoolander (komedie, 2001), Zoolander 2 (akční, komedie, 2016), The Wrong Missy (komedie, romantický, 2020), A Whisker Away (animovaný, fantasy, 2020), 71 (akční, krimi, 2014), Resistance (biografický, drama, historický, 2020), The Banker (biografický, drama, 2020), The Quarry (krimi, mystery, thriller, 2020), Shivers (horor, sci-fi, 1975), Working Man (drama, 2020), 6 Days (akční, drama, 2017), The Loverbirds (akční, komedie, krimi, 2020), Bridge of Spies (drama, historický, thriller, 2015), Tigertail (drama, 2020) a řadu dalších.

▲ 247BOX TV - záběr z příjmu stanice

Stanice vysílá v původním znění (v angličtině). Program je určen pro persky hovořící publikum, proto je program lokalizován formou titulků na obrazovce.

Divákům je k dispozici i pěkně zpracované EPG - v titulku je uveden anglický název filmu, rok výroby, žánr, lokalizace i hodnocení filmu.

Program 247BOX HD se vysílá ze společného satelitu Turkmenistánu a Monaka ve východním svazku. Příjem je proto možný s parabolami od průměru 60 cm (platí pro Čechy, směrem na východ signál postupně klesá.

▲ Záběr ze stanice pod původním názvem 24BOX TV

247BOX HD vysílá v rozlišení 1920x1080 v MPEG-4 (H.264) se zvukem ve formátu AAC.

technické parametry - 247box HD:

• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 10,887 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA