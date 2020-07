Výročí 75 let od bombardování Hirošimy na Prima ZOOM

29.07.2020 09:55

6. srpna uplyne tři čtvrtě století od svržení atomové bomby na japonské město Hirošima. Byl to rozhodující okamžik celého 20. století - vědecký, technický, vojenský, a zároveň politický risk, který vyplýval ze svržení první atomové bomby v dějinách lidstva.

Tento dramatický film se snaží o něco, co žádný jiný předtím - přiblížit, jaké je přežít nukleární explozi. Odehrává se během tří historických týdnů od zkušebního výbuchu v Novém Mexiku po bombardování znepřáteleného Japonska. Podívejte se za zavřené dveře místností, kde dochází ke klíčovým politickým rozhodnutím, na palubu bombardéru Enola Gay, do nitra explodující nálože a přímo na ulice postižené Hirošimy. Prima ZOOM vám přináší tento dokument k 75. výročí této události.

• 4. 8. 20.00 - Hirošima 1/2

• 11. 8. 20.00 - Hirošima 2/2

Hirošima (2 díly, opakování v pátek 7. a 14. 8. 13.25)

Hirošima byla založena v 16. století jako opevněné město v deltě řeky Ota na západě největšího japonského ostrova Honšú. Dnes je Hirošima moderním městem a také přístavem, sídelním městem prefektury Hirošima a největším městem regionu Čúgoku. Co do počtu obyvatel dosahuje velikosti zhruba jako Praha. Etymologicky je slovo Hirošima složeno ze slova široký (hiro) a ostrov (šima) - široký ostrov. Město proslulo zejména historicky prvním užitím atomové bomby s názvem Little Boy dne 6. srpna 1945.

Spojené státy americké ve spolupráci s Velkou Británií a Kanadou spojily jejich tajný projekt Tube Alloys a laboratoř Chalk River Laboratories a navrhly a sestrojily první atomovou bombu v projektu Manhattan. Vědecký výzkumný tým vedl americký fyzik J. Robert Oppenheimer. Bomba svržená na Hirošimu, pojmenovaná jako „Little Boy“ (Chlapeček), byla vytvořena z uranu 235, vzácného izotopu uranu. Atomová bomba byla prvně testována v Trinity Site 16. července 1945 poblíž Alamogorda v Novém Mexiku. Zde testovaná zbraň, tedy „the gadget“, a bomba svržená později na Nagasaki - pojmenovaná „Fat Man“ (Tlouštík) - byly vytvořeny ze syntetického prvku plutonia 239.

Hirošima byla zvolena jako primární cíl z několika důvodů: nacházely se zde rozsáhlý vojenský komplex, důležitý přístav, ponorková základna, letiště, velitelství páté divize, 2. generální velitelství armády (jedno ze tří v Japonsku) velící obraně západního Japonska, výcviková škola pěchoty, muniční a zásobovací sklady, jednalo se o městskou průmyslovou oblast s řadou zbrojních závodů (Toyo - výroba pušek a plošin k dělům, loděnice Mitsubishi a další), město navíc leželo v příhodné rovinaté lokalitě sevřené horami, která znásobila účinky jaderné bomby, mělo dostatečnou velikost pro zjištění do té doby neprozkoumaných účinků atomové bomby, podle rozvědky se nenacházel na jeho území žádný americký válečný zajatec (ve skutečnosti bylo v Hirošimském hradu drženo 23 Američanů).

Jako sekundární cíl bylo zvoleno město Kokura, ve kterém se nalézaly velké vojenské sklady. Při explozi atomové bomby Little Boy o síle 12 až 20 kilotun trinitrotoluenu bylo z celkového počtu 90 tisíc budov zničeno 62 tisíc a okamžitě zemřelo 80 tisíc obyvatel, dalších 80 tisíc obyvatel bylo vážně zraněno. Odhaduje se, že lidé, kteří zemřeli v první den, v 60 % zemřeli na ozáření nebo uhořeli v plamenech, ve 30 % zahynuli pod padajícími troskami a v 10 % z ostatních příčin. Některé odhady uvádí, že do roku 1950 zemřelo až 200 000 lidí následkem rakoviny a dalších dlouhodobých účinků.

Během poslední fáze druhé světové války v Pacifiku shodily Spojené státy americké 6. a 9. srpna 1945 dvě atomové bomby na japonská města Hirošimu a Nagasaki. I po šesti měsících intenzivního strategického bombardování 67 japonských měst odmítala japonská vláda přijmout ultimátum předložené Postupimskou deklarací. Podle nařízení prezidenta Harryho Trumana svrhlo americké armádní letectvo v pondělí ráno 6. srpna 1945 na město Hirošima atomovou pumu Little Boy. O tři dny později následovalo svržení pumy, nazvané Fat Man, na Nagasaki. Tyto dvě jaderné pumy jsou jedinými jadernými zbraněmi, které kdy byly použity ve válce.

Na základě spojeneckých úmluv vyhlásil 8. srpna 1945 Japonsku válku také Sovětský svaz a jeho vojska posílená o zkušené jednotky, které došly až do Berlína, zahájily v Mandžusku bleskovou ofenzívu. Šest dní po bombardování Nagasaki dne 15. srpna 1945, v momentě, kdy Rudá armáda dokončila bleskové obklíčení Kuantungské armády, oznámilo Japonsko přijetí bezpodmínečné kapitulace požadované Spojenci. Dne 2. září podepsalo kapitulační listinu, a oficiálně tak ukončilo válku v Tichomoří, čímž skončila druhá světová válka i na posledním válčišti. Poválečné Japonsko poté přijalo tři nejaderné zásady, odsuzující národní atomové zbrojení. Etické a právní opodstatnění svržení atomových bomb je dodnes předmětem diskuzí. Jako tiché memento ničivých účinků atomové bomby je dnes zachováván Památník míru v Hirošimě, který má varovat celé lidstvo před další válkou. Poznejte příběh temných lidských dějin pěkně zblízka a popořádku.

Jedna zajímavost - 24. března 2009 japonská vláda oficiálně uznala Cutomu Jamagučia (1916-2010) jako dvojitého hibakuša (označuje osoby, které přežily atomové bombardování měst Hirošima a Nagasaki). Cutomu Jamaguči potvrdil, že byl tři kilometry od epicentra v Hirošimě při své obchodní cestě. Byl vážně popálen na levé části těla a musel strávit noc v Hirošimě. 8. srpna se vrátil zpět do svého rodného města Nagasaki, den před shozením druhé bomby, a byl pak znovu ozářen zbytkovou radiací, když hledal své příbuzné. Je prvním oficiálně uznaným přeživším obou bombardování. Cutomu Jamaguči zemřel v pondělí 4. ledna 2010 po boji s rakovinou žaludku. Bylo mu 93 let.

