Americká nakládačka v neděli na HBO a HBO GO

19.08.2020 13:17

V neděli 23. srpna 2020 bude mít na HBO a HBO GO premiéru nový film z produkce WarnerMax Americká nakládačka v hlavní roli se Sethem Rogenem. Film režírovaný Brandonem Trostem vychází z novely Simona Riche zasazené do New Yorku.

V hlavní roli se představí Seth Rogen jako Herschel Greenbaum, o místo na světě bojující dělník, který do Ameriky emigroval v roce 1920 se snem zajistit pro milovanou rodinu lepší život. Jednoho dne během práce v továrně spadne do kádě s nakládanými okurkami a je zakonzervován na sto let.

▲ Americká nakládačka (foto: Hopper Stone)

Když za sto let přijde opět k sobě, zjistí, že nezestárl ani o rok a ocitne se v současném Brooklynu. Najde svou rodinu, bohužel však zjistí, že jediným, stále živým příbuzným je jeho prapravnuk.

Ben Greenbaum (hraje ho rovněž Rogen) je neotesaný programátor, s nímž Herschel těžko najde společnou řeč.