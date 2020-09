Severní Korea, jak ji neznáte v dokumentech na Prima ZOOM

Severní Korea, oficiálně Korejská lidově demokratická republika (zkráceně KLDR), je jedním z nejuzavřenějších států světa a leží ve východní Asii na severní části Korejského poloostrova.

Na severu sousedí převážně s Čínou a v nejsevernějším rohu poloostrova také téměř 12 km s Ruskem. Na jihu vede podél 38. rovnoběžky hranice s Jižní Koreou. Tato hranice je jedním z nejmilitarizovanějších míst planety. Počet obyvatel se odhaduje na 23 milionů. Hlavním městem je Pchjongjang.

Severní Korea má třetí největší armádu na světě (cca 1,3 milionu vojáků) a rozvinutý jaderný program, ale co se týká hospodářství v oblasti průmyslového rozvoje či potravinové soběstačnosti, je to země velmi zaostalá. Poznejte díky Prima ZOOM tuto zvláštní zemi včetně demilitarizované zóny mezi oběma Korejemi.

28. 9. 20.00 Michael Palin v Severní Koreji (1/2)

5. 10. 20.00 Michael Palin v Severní Koreji (2/2)

7. 10. 21.05 Divočina mezi Korejemi

Michael Palin v Severní Koreji (dva díly, reprízy ve čtvrtek v 15.30)

Tato naprosto neuvěřitelná dvoudílná minisérie vznikla navzdory nesmírným obtížím. Dva roky pečlivého plánování a vyjednávání na nejvyšších úrovních trvalo, než se vůbec rozjely kamery. Ale nakonec získal Michael Palin i jeho tým naprosto jedinečný přístup na území tak izolované země, jako je Severní Korea. Během pouhého týdne Palin urazil více než dva tisíce kilometrů z hlavního města Pchjongjangu až na zasněžený vrchol hory Pektusan. Setkal se s místními obyvateli, získal od nich odpovědi na mnohé zajímavé otázky a jako první obyvatel západního světa zjistil, jaké to je, žít v Severní Koreji.

Divočina mezi Korejemi (opakování sobota 10. 10. od 16.35)

Před sedmdesáti lety zuřila v Koreji občanská válka. Po jejím skončení vznikla oplocená nárazníková zóna, oddělující obě strany a hlídaná vojenskými kontingenty. Táhne se od pobřeží k pobřeží v délce 240 kilometrů a její šířka je přibližně 4 kilometry. Bylo zde položeno na milion nášlapných min. Dnes je demilitarizovaná zóna nejpodivnější rezervací na světě. Padesát let bylo mnoho oblastí zcela izolováno a útočiště tu našla zvířata, která by v obou přelidněných zemích nemohla přežít. Filmový štáb, který získal povolení natáčet uprostřed demilitarizované zóny během jednoho roku, netušil, co ho v zóně čeká. Sledoval srnčíka čínského, který má místo parohů velké špičáky. V noci je aktivní psík mývalovitý. Ohrožené lovem pro maso a kůži jsou horské kozy, goralové sečuánští. Žije tu hodně divokých prasat a mnohá z nich mají od výbuchu miny utrhané končetiny. Řeky jsou bohatým zdrojem měkkýšů, kterými se živí jeřáb bělošíjí a ohrožený jeřáb mandžuský. Na světě zbývá těchto jeřábů mandžuských pouhých 2500. V asijském folkloru žijí jeřábi tisíce let a jsou symbolem štěstí a dlouhověkosti. Uživí se tu vydra asijská s krátkými drápy, ledňáček ohnivý, mnoho druhů volavek, husy labutí a tundrové a kvakoši noční. Les obývá i výr velký, dorůstající výšky 75 centimetrů.

Někteří výzkumníci si myslí, že by zóna mohla být domovem posledních medvědů ušatých v Koreji, vlků obecných a v horských lesích levhartů a tygrů ussurijských. Levhart mandžuský byl až do 60. let minulého století v Koreji běžný, ale později jej vyhubili pytláci. Jediná známá populace v počtu čtyřiceti jedinců žije na rusko-čínské hranici. Až do 20. let minulého století byla Korea domovem tygra ussurijského, největší žijící kočkovité šelmy. Je ironií, že právě ostře sledovaná nárazníková zóna zaručuje zvířatům prostor a poměrný klid. Od roku 2003 jezdí přes zónu z Jižní do Severní Koreje autobusy do nové průmyslové aglomerace. Jižní Korea pomohla založit více než sto továren a Severní Korea jim poskytuje pracovníky. Kdyby hranice mezi oběma státy zmizela, mohl by tuto oblast pohltit průmysl. Do budoucna se uvažuje, že by zde oficiálně vznikla přírodní rezervace.

