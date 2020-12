Živí a mrtví na Epic Drama

Hledání štěstí dvojice lidí v odlehlém, venkovském, a jak se i ukáže, strašidelném domě ve viktoriánské Anglii. Takto zjednodušeně lze shrnout seriál Živí a mrtví, který vkusně kombinuje žánr emocionálního dobového dramatu s děsivým hororem.

A vypravit se tam může každý, kdo by chtěl zažít nevysvětlitelné jevy strašidelného domu, ukázané v novém seriálu na Epic Drama, už 13. prosince ve 21:00.

Je neobvyklé, aby se herec objevil v jediné epizodě seriálu, a diváci si ho pamatovali. Colin Morgan, který je hlavní hvězdou seriálu Živí a mrtví, je nejznámější díky své roli Merlina ve fantasy seriálu BBC. Když se ovšem objevil v seriálu Koruna, zaplavily britské noviny články o tom, kdo by mohl být tím „sexy novinářem“ v tomto úspěšném seriálu.

▲ Živí a mrtví na stanici Epic Drama (foto: Viasat)

Daily Mail: „Fanoušci Koruny omdlévají z nové hvězdy Colina Morgana“; the Express věnoval jeho představení celý článek, což na postavu z jediné epizody není vůbec obvyklé; jiní říkají, že připomíná prince od Disneyho; a Vogue dokonce dospěl k tomu, že odhalil tajemství hercovy přitažlivosti - došel k závěru, že díky jeho severoirskému přízvuku a vytahané mikině si na něm člověk prostě musí všimnout staromódního šarmu typu Jamese Stewarta. Dobrou zprávou je, že tohoto atraktivního severoirského herce můžeme obdivovat v novém šestidílném seriálu, který se brzo objeví na Epic Drama!

Dle příběhu Živých a mrtvých zdědí psycholog Nathan rodinné sídlo v úžasném, ale izolovaném Somersetském údolí, kam se nastěhuje se svou ženou, aby zde započali nový život. Namísto vesnické idylky jim však životy i vše, co si doposud mysleli o sobě samých či o světě, narušují nevysvětlitelné události. Pokud jde o scénu, bylo by přirozené, aby tvůrci vytvořili strašidelný dům ve studiu, ale rozhodli se jinak: namísto toho se herci přesunuli do skutečného domu duchů, Horton Court, postaveného v 16. století. Charlotte Spencerová, která hraje hlavní ženskou roli, se nechala slyšet, že někteří lidé už dříve viděli záhadnou ženu u velkého krbu v domě, zatímco jiné si všimli malého chlapce na střeše.

▲ Živí a mrtví na stanici Epic Drama (foto: Viasat)

„ Jediný problém je v tom, že tento malý chlapec se utopil v jezeře u domu ve třicátých letech ,“ dodává Colin Morgan. Několikrát v průběhu filmování zaslechl štáb zvuk záhadných kroků, ale když se otočili ve směru, odkud hluk vycházel, nikdo tam nebyl. Zaznamenány byly také zvláštní stíny, a v průběhu filmování scény s vyvoláváním duchů prolétly pokojem listy papíru, ačkoliv právě vůbec nefoukalo. Nejděsivější bylo ovšem zvonění telefonu: znělo to, jako by někde v domě zvonila pevná linka, ačkoliv se ukázalo, že telefon už byl mnoho let odpojený. Přesto ho toho dne slyšeli dvakrát.

Kdokoliv, kdo má dost odvahy a dům v seriálu se mu líbil, si ho může kdykoliv pronajmout, protože Horton Court byl nedávno zrenovovaný a otevřený turistům.

Mezitím vám Živí a mrtví, nejnovější seriál od tvůrců „Života na Marsu“ a „Ashes to Ashes“, odhalí, jak mladý pár dokáže čelit všem vzpomínkám, traumatům a bolesti bohaté a tajemné minulosti této nemovitosti. Nový šestidílný seriál bude mít exkluzivně pro střední a východní Evropu premiéru na Epic Drama, a to od neděle 13. prosince ve 21:00, a následující týden bude vysílán každý večer ve stejnou dobu.

