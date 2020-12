Leo TV spustila placené vysílání přes internet

18.12.2020 17:05

První česká erotická stanice Leo TV rozšiřuje svoji technickou dostupnost. Provozovatel programu, společnost PK 62, a.s., spustila novou streamovanou televizní (OTT) službu LEO TV ONLINE.

Placená služba LEO TV ONLINE umožňuje dospělým divákům sledovat vysílání LEO TV a to kdykoliv a kdekoliv 24 hodiny denně a to v jakémkoliv zařízení s internetovým připojením (televizor, mobil, počítač) a to v HD rozlišení.

Pro sledování vysílání LEO TV není nutný žádný balíček od poskytovatelů televizních služeb.

Zájemci si mohou službu LEO TV ONLINE objednat na stránkách www.leotvonline.cz. K dispozici je předplatné na jeden den za 39 kč a cenově výhodnější měsíční abonence za 99 Kč. Předplatné je možné pořídit v České republice a na Slovensku.

Služba LEO TV ONLINE vznikla v reakci na žádosti mnoha diváků stanice. Bez nutnosti platby za jiné programy mohou sledovat první a jedinou erotickou televizi s originálními pořady z vlastní produkce, světové filmy či průvodkyně vysílání.