Vánoční derby Arsenal vs. Chelsea bylo v Česku nejsledovanější

06.01.2021 16:53

DNES!

Slavná britská Premier League se nezastavila ani na Vánoce. V rámci 15. a 16. kola nejvyšší britské fotbalové soutěže české fanoušky nejvíce zaujalo londýnské derby mezi Arsenalem a Chelsea. Vyplývá to ze statistik televizního operátora Telly.

Fotbalové zápasy během vánočních svátků mají ve Velké Británii velkou tradici. Zatímco ostatní evropské ligy jsou v této době pozastavené, v Premier League se i během Vánoc stále hraje. Letos proběhla dvě ligová kola, během nichž se odehrálo celkem 18 zápasů.

Mezi šlágry patřil zápas West Hamu s Brightonem nebo duel Newcastle - Liverpool. Z hlediska statistik ale jednoznačně vyhrálo londýnské derby mezi Arsenalem a Chelsea, které bylo během vánočního období nejsledovanější.

Ze statistik televizního operátora Telly se ukázalo, že proti ostatním ligovým zápasům Premier League se během svátků zvedla sledovanost dvojnásobně. Na takzvaný Boxing day (26.12), kdy začínají vánoční zápasy Premier League, dosahoval počet zhlédnutých minut na televizi Telly téměř stejné hodnoty, jako měl kanál televize Prima.

Diváci sledují zápasy celé

„ Ze statistik víme, že v případě internetového příjmu televizního signálu si diváci pouští fotbalové zápasy Premier League od začátku až do konce a televizi následně vypínají nebo přeladí na jinou stanici ,“ uvedl ke statistikám marketingový ředitel televize Telly Jan Schöppel.

Premier League začala internetová a satelitní televize Telly v přímých přenosech vysílat jako první v České republice již v roce 2010.

„ Od 25. prosince až do Silvestra jsme přinášeli přenosy, záznamy a speciální fotbalové magazíny z každého kola. Je to už dlouholetá tradice a hodně diváků se na to těší ,“ říká marketingový ředitel Jan Schöppel. Podle něj zájem o sledování britské Premier League o svátcích každoročně roste.

zdroj: Telly