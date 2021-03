RTL Group zvažuje prodej svých belgických operací

26.03.2021 19:58

RTL Group pověřila investiční banku JP Morgan, aby prostudovala možný prodej jejích belgických operací. Deník L'Echo v úterý uvedl, že prodej by zahrnoval tři televizní kanál (RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL), tři rozhlasové stanice (Bel RTL, Contact a Mint), video platformu RTL Play a reklamní agenturu IP.

List uvádí, že původně bylo navrhováno, aby RTL Belgium byla zahrnuta do prodeje M6 ve Francii, ale již tomu tak není. Jeden z pozorovatelů naznačuje, že by to mohlo být buď kvůli nezájmu, nebo proto, že existuje možnost vyšší finanční návratnosti.

Od konce roku 2020 je společnost RTL jediným vlastníkem své belgické dceřiné společnosti, přičemž skupina získala podíly vydavatelů novin ve francouzském jazyce Rossel, IPM, Mediafin and Holding Echos - Mediafin).

To by znamenalo cenu belgické divize 300 milionů eur. Od té doby však došlo k poklesu belgického reklamního trhu, což vedlo k poklesu obrazu o 14 procent.

zdroj: BroadbandTVnews