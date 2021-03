Zlatá éra českého fotbalu v novém cyklu ČT

30.03.2021 12:13

DNES!

Slavnou generaci české kopané z přelomu století zmapuje nový premiérový cyklus České fotbalové legendy. V jedenácti dílech představí individuální kariéry hráčů na pozadí klíčových turnajů - Euro 1996, 2000 a 2004.

Diváci uvidí, jaký osud si „vykopali“ Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Jan Koller, Milan Baroš nebo třeba Petr Čech. Každý z dílů se zaměří na jednu z legend, její vstup do velkého světa i to, jak v něm uspěla. První díl odvysílá program ČT2 již zítra od 21:30 hodin. Patřit bude vítězi Ligy mistrů UEFA Vladimíru Šmicrovi.

▲ České fotbalové legendy - Vladimír Šmicer (foto: ČT)

Mezi lety 1996-2004 došlo v národním reprezentačním mužstvu k vzepětí. Z outsiderů se na Mistrovství Evropy 1996 pod vedením trenéra Dušana Uhrina zrodil špičkový tým a jednotliví hráči díky tomuto úspěchu zahájili své hvězdné kariéry v nejznámějších evropských klubech. Fotbalisté v nich získali cenné zkušenosti a již coby respektovaní světoví hráči se znovu sešli v národním týmu na Mistrovství Evropy v roce 2000.

„ Ve světle úspěchů jednotlivých hráčů reprezentaci dorostla v následujících letech nová generace. Díky tomu sestavil trenér Karel Brückner pro Euro 2004 skutečný tým snů pověstný svou inteligentní ofenzivní hrou. Češi se probojovali do semifinále, v němž nešťastně podlehli o poznání méně kvalitnímu mužstvu Řecka. Nic to však nezměnilo na tom, že v celém fotbalovém světě byli tehdy Češi vnímáni jako ti, co hrají nejkrásnější fotbal na světě ,“ připomíná režisér cyklu Ondřej David.

▲ České fotbalové legendy - Jan Koller (foto: ČT)

Jedenáctidílný dokumentární seriál sleduje juniorské začátky, hraní v domácích klubech, v reprezentaci, angažmá ve světě a poté s počátkem středního věku i návrat zpět do republiky a ukončení fotbalové dráhy. Na pozadí sportovní kariéry diváci mohou sledovat emoce na velkých turnajích, adaptaci na život ve velkých evropských klubech i soukromý život hráčů.

▲ České fotbalové legendy - Milan Bartoš (foto: ČT)

„ Určitě je pravda, že díky fotbalu jsem vydělal peníze, které mě udělaly svobodnějším, v zahraničí je fotbal brán jinak než u nás, cítil jsem se oceňovaný společností, pohyboval se ve vysokých kruzích. Ale to hlavní, co mi dal, je životní nadhled, který bych asi nezískal, kdybych hrál jen v Česku ,“ říká Karel Poborský, který u vzniku seriálu České fotbalové legendy stál od samého počátku a podílel se na vývoji námětu až do finální podoby. „ Měl jsem to štěstí, že jsem hrál v obrovských klubech ve třech zemích. Získal jsem titul s Manchesterem United, setkal jsem se s královnou a spoustou dalších inspirativních lidí. Hrál jsem na mistrovství světa. Byly to krásné roky, ale nebylo by fér vypíchnout jeden okamžik. Ten dloubák proti Portugalsku byl krásný, ale moje kariéra nebyla o jednom gólu ,“ uzavírá Poborský.

Osudy Karla Poborského, Tomáše Rosického, Marka Jankulovskeho, Pavla Kuky nebo Jana Kollera uvidí diváci v premiéře vždy ve středu večer na Dvojce České televize.

zdroj: ČT