Myzen TV 4K v nabídce M7 Deutschland

30.04.2021 12:01

DNES!

V sobotu 1. května 2021 se rozšíří programová nabídka M7 Deutschland, předního poskytovatele televizních programů pro kabelové a IP sítě, o další stanici. Operátor bude nabízet lifestylový kanál MyZen TV 4K.

Partneři M7 tak budou moci svým zákazníkům nabídnout ještě větší škálu programů v Ultra HD rozlišení.

MyZen TV 4K nabízí inspirativní příběhy, zprávy a zkušenosti z oblasti sportu, zdraví, vaření, přírody a cestování. Stanice chce povzbudit své diáky k uvolněnějšímu a šťastnějšímu životu. Součástí programu je 13dílný dokumentární seriál "Inspiring Women" (Inspirující ženy), který informuje o odvážných ženách, které se vydaly na neznámé cesty, zatímco "Dreamcatchers" navštěvuje lidi, kteří si splnili svůj celoživotní sen. Série "The most beautiful places in the world (Nejkrásnější místa na světě) vezme diváky na cestu kolem světa s fascinujícími snímky krajiny. Vysílání "Special Zen Day" (Speciální den Zen) nabízí relaxaci s jógou, Feng-šuej a meditace.

▲ Logo M7 Deutschland

MyZen TV 4K rozšiřuje UHD nabídku společnosti M7 Deutschland, která již zahrnuje stanice Insight UHD a Love Nature 4K. Služby M7 využívá přibližně 140 televizních operátorů v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Lucembursku.

Rozšiřuje se počet domácností, které mohou sledovat 4K obsah. Podle průzkumu Deutsche TV-Plattform/GfK SE byly tři ze čtyř prodaných televizorů v Německu v prvním čtvrtletí letošního roku modely UHD. Od roku 2014 se v Německu prodalo přes 20 milionů UHD televizorů.

M7 poskytuje distribuční signály HD a SD programů ze satelitu Eutelsat 9B (9°E). UHD kanály jsou šířeny ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.