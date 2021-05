Procházkův druhý zápas v UFC měl rekordní sledovanost

04.05.2021 12:21

DNES!

Víkendový zápas Jiřího Procházky a Američana Dominicka Reyese zaujal fanoušky bojových sportů po celém světě. V sobotu večer v Las Vegas nastoupil Procházka, jako teprve čtvrtý Čech, který podepsal smlouvu s nejprestižnější zápasnickou organizací UFC a v dramatickém zápase vyhrál v druhém kole, když knockoutoval svého soupeře loktem z otočky.

Zápas mezi Jiřím Procházkou a Dominickem Reyesem byl zařazen coby hlavní v rámci posledního UFC večera. To ještě nikdo netušil, že tento duel bude rovněž vyhlášen nejlepším zápasem večera (Fight of the Night). Procházkův tvrdý knockout v druhém kole obdivně komentovaly mnohé hvězdy UFC, například dvojnásobný šampion Daniel Cormier nebo Machmud Muradov.

Jiří „Denisa“ Procházka, bývalý šampion japonské organizace Rizin Fighting Federation, do ringu v rámci nejprestižnější bojové organizace UFC nastoupil podruhé. Ve svém prémiovém představení loni v červenci ve druhém kole knockoutoval švýcarského bojovníka Volkana Oezdemira. A stejným způsobem a rovněž ve druhém kole Jiří Procházka ukončil i svůj druhý zápas v rámci zatím posledního UFC večera.

▲ Jiří Procházka (foto: Telly)

Absolutní rekord ve sledovanosti

Prodej sportovních online balíčků Telly byl před sobotním zápasem rekordní a prodeje posledního přenosu El Clásika - tradičního derby mezi týmy FC Barcelona a Real Madrid překonal o 135 procent. O Procházkův zápas byl zájem v Česku skutečně mimořádný a o 41 procent překonal prodeje kombinovaných balíčků na UFC 259 a zároveň duel mezi Borusií Dortmund a Bayernem Mnichov.

„ Zápas Jiřího Procházky byl pro milovníky bojových sportů událostí roku. I přes ranní vysílací čas byl zájem českých fanoušků enormní. Dramatický průběh zápasu pak v průběhu neděle k přehrávačům přilákal i diváky, kteří nesledovali živý přenos ,“ řekl Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.

Cesta za titulem

Prezident UFC Dana White bezprostředně po duelu potvrdil, že Procházka by se měl utkat o titul polotěžké váhy. Jeho soupeřem by byl vítěz zářijového klání mezi Janem Blachowiczem a Gloverem Teixeirou.

V UFC působí aktuálně 3 čeští a bojovníci. Jiřímu Procházkovi se jako prvnímu z Česka podařilo dostat na seznam bojovníků ve hře UFC 4 od EA Sports, zároveň je prvním Čechem, který bojoval v hlavním zápase večera a nyní je také prvním tuzemským bojovníkem, který se v rámci organizace UFC utká o titul.

Jiří Procházka se od března 2021 také stal hlavní tváří bojových sportů televize Telly a bude se objevovat na webu televize i v reklamních kampaních. Smlouva o spolupráci bude trvat jeden rok a počítá s případným dalším prodloužením.

Jiří „Denisa“ Procházka (14. října 1992) je český bojovník smíšených bojových umění (MMA) ve váze do 93 kg (light heavyweight). V roce 2015 podepsal smlouvu s japonskou organizaci Rizin FF a je historicky prvním držitelem a obhájce titulu v polotěžké váze, který tato organizace vydala. V české soutěži GCF je držitelem titulu z roku 2013. Od roku 2020 nastupuje v UFC, nejprestižnější organizaci smíšených bojových umění. Trénuje v klubu Jetsaam Gym Brno pod vedením trenérů Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka.

zdroj: PR článek