TVP ABC s novým logem a grafikou

01.06.2021 11:24

DNES!

U příležitosti Mezinárodního dne dětí (MDD) představila polská veřejnoprávní televize TVP (Telewizja Polska) nové logo a grafiku dětského programu TVP ABC. Součástí nové grafiky jsou písmenková zvířata, která už malí diváci znají.

TVP ABC také pamatuje na rodiče a speciálně pro ně spouští nové webové stránky abc.tvp.pl.

Od 1. června 2021 se díky novým písmenkovým zvířátkům děti mimo jiné dozvědí, jak šnek vymyslel, aby se rychle a bezpečně pohyboval městem či jakou neobvyklou postel si našel hodný los.

▲ Nové logo a grafika TVP ABC (foto: TVP/satkurier.pl)

Na nových webových stránkách abc.tvp.pl, které jsou určeny především rodičům, bude TVP ABC zveřejňovat aktuální informace o důležitých, sportovních a vzdělávacích akcích určených rodinám s dětmi. Rodiče zde najdou také užitečné rady, popisy hodnotných knih, her a časopisů.

Každoroční soutěžní maraton TVP ABC, pořádaný u příležitosti Dne dětí, bude první akcí na nových webových stránkách abc.tvp.pl. Soutěžní maraton je určen dětem ve věku od 2 do 14 let. Otázky budou zveřejněny na internetových stránkách v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 18:00, 19:00 a 20:00 hodin. Seznam 280 výherců bude zveřejněn do 10. června na abc.tvp.pl.

zdroj: satkurier.pl