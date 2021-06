Interaktivní verze profesionálních 4K displejů Panasonic

16.06.2021 09:20

Společnost Panasonic na veletrhu ISE 2021 představila interaktivní dotykové verze svých profesionálních displejů se 4K rozlišením řady SQE1 a CQE1. Prémiové dotykové displeje In Glass a Infrared budou k dispozici v řadě SQE1, což je špičková série jasných a odolných displejů se 4K UHD LCD rozlišením s přidanou možností Wi-Fi připojení a množstvím funkcí, které jsou ideální pro konferenční místnosti manažerů.

Dotykový displej Infrared bude součástí také řady CQE1, která je vhodná pro úsporné použití ve školství. Interaktivní displeje s úhlopříčkou 55-86 palců se na trhu objeví v červenci 2021.

▲ Profesionální displeje Panasonic (foto: Panasonic)

Interaktivní displeje In Glass i Infrared podporují až 20 simultánních dotykových bodů pro možnost skupinového použití, 4K Ultra HD rozlišení, přirozené psaní a možnost rozdělení obrazovky (4 nebo 9). Prémiové modely In Glass jsou navíc ideální do prostředí s jasným světlem, jako jsou zasedací místnosti, a nabízejí 3 mm ochranné sklo s chemickou povrchovou úpravou proti odleskům, velmi přesné psaní perem a rozlišení mezi použitím prstu, pera a gumování pěstí.

Modely SQE1-IG a SQE1-IR se hodí pro nepřetržitý provoz v moderních zasedacích místnostech a konferenčních prostorách. Poskytují vynikající svítivost 500 cd/m2 pro jasné zobrazování ve velkých interiérech. Pro bezproblémovou spolupráci lze displej SQE1-IR se slotem Intel® SDM použít pro nový bezdrátový prezentační systém společnosti Panasonic s názvem PressIT. Pokud dáváte přednost zcela bezkabelovému řešení pro 4K rozlišení, lze SDM slot použít také k plné integraci bezdrátového prezentačního řešení společnosti WolfVision, které se jmenuje Cynap Pure BYOD.

▲ Profesionální displeje Panasonic (foto: Panasonic)

Model CQE1-IR přináší vynikající divácký zážitek z libovolného místa v místnosti díky 4K rozlišení a svítivosti 400 cd/m2. Je zkonstruován pro každodenní použití, vyznačuje se možností 16hodinového nepřetržitého provozu, což zaručuje spolehlivost i výhodný poměr ceny a výkonu. Disponuje řadou možností připojení, díky nimž je všestranně použitelný.