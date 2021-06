O2TV: 10 nových stanic včetně HGTV, rozšířená Olympiáda, konec kanálů AMC

18.06.2021 12:41

DNES!

Společnost O2 připravila pro zákazníky své televizní služby O2 TV řadu novinek. V nabídce operátora se objeví 10 nových stanic, naopak skončí programy skupiny AMC. Klienti získají vlastní filmovou knihovnu O2 TV Plus a službu National Geographic+.

O2 jako první oznámila zařazení nového kanálu HGTV, vlajkového kanálu z rodiny Discovery. Ve spolupráci s Eurosportem bude O2TV nabízet Olympijské hry v Tokiu 2020. V multidimenzi bude až 7 stanic a divákům přinesou kompletní olympijský zážitek.

Mezi novými programy O2TV se objeví sportovní stanice FightBox HD a pro mladší program Gametoon, dokumentární žánr obohatí CS History a Crime+Investigation. Operátor také zařadí slovenskou dětskou stanici RiK, americký Nick HD. Na podzim hodlá přidat TeenNick v češtině.

▲ Programové novinky O2 TV (foto: O2)

Lifestylové stanice HGTV HD (Home & Garden Television) je zaměřená na inspirativní rekonstrukce, interiérové proměny nebo nákupy nemovitostí. Pro dospělé zařadí program Vixen HD a od poloviny července - po skončení exkluzivity - i nedávno spuštěnou stanici Prima Star HD.

Majitelům O2 TV Bronzová přibudou nově v nabídce oblíbené stanice Nick Jr. a FilmBox Premium HD. Do O2 TV Stříbrná pak operátor přidává Film Europe+ HD a History.

V O2TV Plus bude zdarma na 200 snímků ze stanic FilmBox a Epic Drama. Služba O2 TV Plus bude dostupná pouze přes set top box majitelům tarifu O2TV Stříbrná a O2TV Zlatá. Každý měsíc dojde k obměně titulů. Změn dozná i mezi rodiči velmi oblíbený Dětský koutek, do kterého budou nově zařazeny pohádky a pořady z kanálů Nick Jr., Disney Channel a RiK.

Od září bude O2TV nabízet exkluzivní knihovnu National Geographic+.

Od 23. července do 8. srpna nabídne O2TV Olympijské hry z Tokia na sedmi kanálech z rodiny Eurosport. Pop-up kanály Eurosportu, které se vysílají výhradně v HD kvalitě s originálním komentářem, budou dostupné od tarifu O2 TV Bronzová a navíc je každý najde i ve všech předplacených tarifech O2 TV Sport Pack.

K 30.6.2021 v nabídce O2TV končí kanály z rodiny AMC. Z balíčků operátora tak budou vyřazeny stanice AMC, Film+, Spektrum, Sport1-3, Minimax, JimJam, Spektrum Home, TV Paprika. Ke stejnému datu skončí i stanice PornHub TV, která na území ČR končí své vysílání.