Dokumentární minisérie Obama: Dokonalejší unie na HBO GO

28.07.2021 12:24

Třídílná dokumentární minisérie Obama: Dokonalejší unie, která bude mít premiéru ve středu 4. srpna 2021 na HBO GO, kde budou uvedeny všechny tři epizody najednou. Dokument sleduje osobní a politickou cestu prezidenta Baracka Obamy v době, kdy se Spojené státy americké snažily vyrovnat se svou rasovou minulostí.

Tento dokumentární film, v němž se prolínají rozhovory s kolegy, přáteli a kritiky, prezidentovy projevy a rozhovory v médiích, začíná Obamovým dětstvím a ukazuje nám pohled na svět z perspektivy chlapce, jehož bílá matka pochází z Kansasu a otec z Afriky. Zachycuje vliv celé generace černošských lídrů na jeho duševní vývoj a naděje na vytvoření otevřenější Ameriky. Dokument Obama: Dokonalejší unie se prostřednictvím příběhu jednoho muže, který je neodmyslitelně spjat s historií své země, zamýšlí nad minulou i současnou národní identitou USA.

Tento třídílný dokument bude uveden na HBO GO a dále bude k dispozici prostřednictvím streamovací služby HBO Max.

Režie dokumentárního filmu Obama: Dokonalejší unie se ujal držitel prestižní ceny Emmy Peter Kunhardt (seriály HBO Pravá spravedlnost: Boj Bryana Stevensona za rovnou spravedlnost, John McCain: Komu zvoní hrana, Kazatelem v divočině).

Dokument Obama: Dokonalejší unie bere v úvahu události posledních čtyř let a vytváří ucelený obraz Ameriky za vlády prvního černošského prezidenta. Obamovo prezidentství bylo v americké historii jedinečné. Tento významný krok vpřed však také zdůraznil přetrvávající potřebu řešit hluboce zakořeněné problémy týkající se rasových otázek, rasové spravedlnosti a americké historie. Tento dokumentární film přináší souvislosti, postřehy a kritické hodnocení široké škály osobností, jako je spisovatel Jelani Cobb, člen Sněmovny reprezentantů John Lewis, politický konzultant David Axelrod, reverend Alvin Love, spisovatel Michael Eric Dyson, novinářka Laura Washington, reverend Jeremiah Wright, novinářka Michele Norris, redaktor časopisu New Yorker David Remnick, reverend Al Sharpton, profesor Cornel West, politik Jesse Jackson, spisovatel Ta-Nehisi Coates advokátka asociace NAACP Sherrilyn Ifill, politická poradkyně Valerie Jarrett, profesor Henry Louis Gates Jr., herec Keegan-Michael Key, bývalá vládní představitelka Shirley Sherrod, novinář David Maraniss, profesor Ken Mack, autor projevů Jon Favreau, poradce Broderick Johnson a člen Sněmovny reprezentantů Bobby Rush.

První díl dokumentu Obama: Dokonalejší unie se ohlíží za Obamovou výchovou matkou samoživitelkou z Kansasu a bělošskými prarodiči, jeho ranou školní docházkou na Havaji a jeho vzděláním na Kolumbijské univerzitě a Harvardské právnické fakultě. V rozhovorech se Obama zamýšlí nad tím, jaký vliv na něj měl fakt, že nevyrůstal se svým africkým otcem, jaké to bylo dospívat coby člověk smíšeného etnického původu a jak se vyvíjel jeho vztah s afroamerickou komunitou v Chicagu, kde jako organizátor společenského života místní komunity spolupracoval s černošskými církvemi.

Druhý díl nás provede Obamovou prezidentskou kampaní až po jeho zvolení do Bílého domu v listopadu 2008 a zároveň představí překážky a úspěchy na jeho cestě do prezidentského úřadu. V březnu 2008 v důsledku neustálého tlaku, aby se rasově vymezil, a frustrace nad tím, co považoval za odvádění pozornosti od jiných důležitých otázek, Obama přednesl svůj projev na téma rasismu, v němž odhodlaně hájil americkou ústavu a vyzýval k tomu, aby Amerika v zájmu prosperity a jednoty hleděla za hranice „rasového patu“.

Třetí díl zachycuje život prezidenta Obamy v Bílém domě a obrovské překážky, kterým čelil při snaze prosadit legislativu v silně rozděleném Kongresu. Nakonec se mu podařilo schválit zákon o dostupné zdravotní péči, ale propast mezi dvěma hlavními stranami ve Washingtonu se neustále prohlubovala. V době, kdy si americký lid začal více uvědomovat případy policejní brutality vůči Afroameričanům, kdy probíhaly vášnivé stranické boje za práva na držení zbraně, byl Obama a jeho administrativa kritizováni za to, že se dostatečně nevěnují rasovým otázkám, a proto se prezident zaměřil na politiku rasové spravedlnosti a posílení postavení menšin.

Dokument Obama: Dokonalejší unie vykresluje portrét člověka a prezidenta s národní vizí utvořenou na základě vlastních zkušeností a identity. Tento dokumentární film reflektuje Obamovu vládu z dnešní perspektivy s novým porozuměním osobním překážkám, kterým musel čelit v náročném boji za rovnost v Americe.

Za dokumentární minisérií z produkce HBO Documentary Films Obama: Dokonalejší unie stojí: režisér Peter Kunhardt, producenti George Kunhardt, Teddy Kunhardt, Matthew O. Henderson, střihačka a producentka Maya Mumma, ACE, producenti Peter Kunhardt, Andi Bernstein, Mona Sutphen, Jelani Cobb a Jacqueline Glover. Za HBO: producentky Sara Rodriguez, Nancy Abraham a Lisa Heller.

