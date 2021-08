LOH Tokio 2020 na platformách Discovery s rekordy

03.08.2021 15:02

DNES!

Úvodní týden Letních olympijských her sledovalo na digitálních platformách společnosti Discovery rekordní množství diváků z celé Evropy, kteří chtěli využít příležitosti nepromarnit ani jeden stěžejní moment letošních her.

Počet nových předplatitelů již během prvního týdne dosáhl dvojnásobku oproti číslům, které Discovery zaznamenalo po skončení posledních Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018.

Hlavní motivací pro ně je možnost uzpůsobit si program vysílání podle vlastních potřeb a preferencí, co se týče oblíbených sportů i národních reprezentantů.

▲ Rekordy Discovery (foto: Discovery)

Streamovací služba discovery+ a veškeré digitální platformy Eurosportu, mezi které patří i v České republice a na Slovensku dostupný Eurosport Player, hlásí celkem 750 milionů sledovaných minut olympijského obsahu. To je osmnáctkrát více než tomu bylo ve stejném momentě po čas Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018. V případě Tokia 2020 jde o první Letní olympijské hry vysílané pod hlavičkou televizní společnosti Discovery. První hodnocení sledovanosti, která zohledňují data za úvodních devět dnů letošních her, dokazují, že publikum oceňuje zvolený koncept, který staví hlavně na unikátních sportovních příbězích.

Sledovanost lineárního televizního vysílání dosahuje nejvyšších čísel především ve skandinávských zemích. V nich totiž Discovery vysílá Letní olympijské hry v Tokiu prostřednictvím volně šířeného obsahu v rámci sublicencí udělovaných svým lokálním obchodním partnerům. Za všechny jmenujme například 78% podíl na sledovanosti v Norsku (házená, Španělsko vs. Norsko), 67% podíl na sledovanosti ve Švédsku (fotbal, Švédsko vs. Austrálie) nebo 60% podíl na sledovanosti tamtéž (plavání).

Díky multiplatformní distribuční strategii, jíž je Discovery v Evropě pionýrem, a která zahrnuje FTA, PayTV i Digital/D2C, se rozhodlo Olympijské hry sledovat více než 275 milionů diváků. Více než 100 milionů z nich zvolilo přímo vlastní kanály z portfolia Discovery (ať už lineární či digitální), a dodatečných 175 milionů diváků sleduje hry na kanálech některého z evropských partnerů, kterým Discovery vysílací práva sublicencuje v podobě volně šiřitelného obsahu. Kumulativně se pak podařilo navýšit dosah o 10 % oproti Pchjongčchangu 2018. Sledovanost placených kanálů z portfolia Discovery se sama o sobě zvýšila o více než 30 %. Finální data budou zveřejněna po slavnostním zakončení Olympijských her.

Internetové stránky Eurosport.com i jejich četné regionální mutace taktéž evidují bezprecedentní počty návštěvníků. Dosah je prozatím přibližně odhadován na trojnásobek oproti stejnému momentu v průběhu Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018. Červenec 2021 byl vůbec nejúspěšnějším měsícem v historii oficiálního webu Eurosportu - zavítalo na něj více než 54 milionů jednotlivých návštěvníků.

Discovery vysílá Letní olympijské hry v Tokiu 2020 v rámci 50 evropských trhů, což zahrnuje i 11 svébytných národních produkcí a pokrytí v 19 jazykových verzích. Vysílací platformy společnosti jsou pro Evropany jedinou možností, jak sledovat opravdu každý okamžik Olympijských her, a to zejména díky streamovací platformě discovery+, aplikaci Eurosport Player a dalším digitálním platformám sportovní stanice Eurosport.

zdroj: Discovery