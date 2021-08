Úspěšný seriál Manhattan se dočkal pokračování. Na Epic Drama

02.08.2021 16:32

DNES!

Úspěšný dramatický seriál Manhattan se dočkal pokračování v podobě druhé série, kterou budou moci diváci zhlédnout na kanálu Epic Drama od čtvrtka 5. srpna ve 21:45.

Děj seriálu se znovu odehrává v Los Alamos ve státě Nové Mexiko, a kdo už někdy název tohoto amerického zapadákova slyšel (případně viděl první sérii), už ví, odkud vítr vane. Na tamní vojenské základně je totiž narychlo vyvíjí první atomová bomba na světě, která - jak její tvůrci věří - by mohla ukončit 2. světovou válku.

Na tu však již brzy naváže válka studená, mnohem delší a pro mnohé více stresující, neboť nikdo neví, které straně dříve rupnou nervy a započne apokalypsu. Druhá série rozvíjí již započaté dějové zápletky, které se týkají osudů konkrétních lidí. Těch, kteří se náhle ocitli v nesprávném čase na nesprávném místě.

▲ Seriál Manhattan (foto: Viasat)

Jedním z nich je i Charlie Isaacs (Ashley Zukerman), jenž se nedobrovolně stane novým šéfem celého projektu. Na pozici nahrazuje Franka Wintera (John Benjamin Hickey), který je odvelen na jiné, neznámé místo. Co se přesně s Winterem stalo, to by se diváci měli dozvědět už na počátku druhé série, uvádí režisér a výkonný producent seriálu Thomas Schlamme.

Už první série se pak dočkala slušného přijetí ze strany kritiků, kteří vyzdvihují originalitu pořadu. Ten je podle nich kombinací maloměstského dramatu, romantického a špiónského seriálu a sci-fi. V průběhu se postupně odhalují jednotlivá tajemství, která byla načrtnutá v dřívějších dílech. Druhá série se pak točí především okolo otázky, kolik zla jsou lidé schopni učinit ve jménu vyššího dobra.

▲ Seriál Manhattan (foto: Viasat)

Kromě původních postav si ve druhé sérii zahrají i noví herci, například William Petersen v roli generála Emmetta Darrowa, jehož úkolem je dodat vedení atomovou bombu včas za každou cenu, a dále Mamie Gummerová v roli Nory, která komplikuje ostatním život tím, že aby dosáhla svých cílů, je schopná říci cokoliv.

Tvůrci seriálu neponechali nic náhodě, a tak používají autentické propriety a kostýmy, které připomínají dobu, v níž se děj odehrává. Výprava, scénář i režie byly dotaženy k dokonalosti a podle některých aktérů byla laťka oproti první sérii posunuta dokonce ještě výše. Takže nezapomeňte si ve čtvrtek 5. srpna večer naladit Epic Drama.

zdroj: Viasat