Zlatokopové startují na Aljašce novou éru cesty za bohatstvím na Discovery

22.11.2021 10:49

Po rekordním množství zlata, které tam vytěžil v loňském roce, se Dustin Hurt vrací na Aljašku. Konkrétně do dolu McKinley Creek, aby tam se svými muži hledal další „zlaté“ miliony.

Přitom se všichni musí vyrovnat s nástrahami, které mu připraví matka příroda. Sám Dustin navíc dostává jednu nečekanou a šokující zprávu, jež pro něj ale zároveň znamená životní šanci. Jeho otec, legendární zlatokop Fred Hurt, se totiž rozhodl uvolnit místo pro mladou krev, ochotnou v honbě za zlatem položit život. A první na tahu je právě jeho syn! Dokáže této šance využít? Uvidíte v rámci páté řady seriálu Zlatá horečka: Divoká voda (Gold Rush: White Water), jejíž první díl má premiéru v úterý 23. listopadu ve 21 hodin na Discovery.

Muži z Dakoty se vrací vysoko do odlehlých hor Chilkat na Aljašce, do nejbohatší země svého života. A to s cílem ulovit další miliony ve zlatě. Jenže Aljašku včetně dolu McKinley Creek zasáhlo největší sněžení za posledních deset let. To značně komplikuje jejich plán.

▲ Seriál Zlatá horečka: Divoká voda (Gold Rush: White Water) (foto: Discovery)

Nesjízdné silnice, divoká voda způsobená táním sněhu... Zlatokopové se musí vypořádat s každou překážkou, kterou jim na jejich cestě postaví matka příroda do cesty. Jen tak mají naději na odkrytí další hromady zlata, která jim může změnit život.

Zatímco Dustin Hurt se svým týmem neohrožených zlatokopů postupuje aljašskou divokou vodou, jeho otec Fred Hurt se vrací se šokující zprávou. Po čtyřech letech se vzdává svého vlastního provozu na divoké vodě a pustí se do honby za svou další velkou těžařskou příležitostí. Je to další mise, která má udržet odkaz této hornické rodiny naživu.

Pro Dustina znamená Fredova náhlá změna plánů možnost odkoupit jeho těžební zařízení a vůbec poprvé provozovat dvě posádky současně. Dustin ví, že jde o životní příležitost, která zdvojnásobí jeho šance na „zlatý“ zisk. Je to ovšem obrovský hazard, který vyžaduje nejen dvojnásobnou finanční investici, ale i dvojnásobnou pracovní sílu.

Kromě toho to znamená také dvojnásobné nebezpečí v jedné z nejnáročnějších těžařských operací na světě, kde se neodpouští jediná chyba. Dustin je totiž nyní zodpovědný za osm životů, což do jeho odhodlání vnáší pochyby jako nikdy předtím.

Skončí Dustinův velký hazard dalším „zlatým“ rekordem, nebo bude znamenat finanční krach?

zdroj: Discovery