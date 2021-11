Adrenalinové premiéry na CBS Reality

30.11.2021 13:21

DNES!

Diváci, kteří se ani v období vánočních svátků nechtějí vzdát pravidelné dávky adrenalinu a napětí, se mohou těšit na dobrodružný prosinec na CBS Reality. Televizní stanice CBS Reality představí hned dvě premiéry seriálů, jež zprostředkovávají příběhy těch, kteří bojují za naši bezpečnost anebo se pyšní skutečně adrenalinovým zaměstnáním, ve kterém riskují životy každý den.

Dokumentární televizní reality show Nebezpečné lety, představuje piloty, kteří přepravují lehká letadla jejich novým majitelům. Jde o vysoce rizikovou činnost, protože přepravovaná letadla nejsou konstruována na vzdálenosti, které musí urazit, navíc často po trasách, které jsou leteckou komunitou obecně považovány za nebezpečné. Každoročně tak zahynou desítky pilotů! Nebezpečné lety představují dobrodruhy, kteří mají schopnosti, odvahu a jsou dostatečně blázniví, aby se na tyto nebezpečné lety vydali. V každé epizodě budeme moci sledovat letecké makléře, piloty a inženýry, kteří spěchají s drahými soukromými letadly ke kupcům po celém světě. V tomto seriálu je smrtelné riziko vždy reálné.

▲ Nebezpečné lety (foto: CBS Reality)

Nebezpečné lety můžete sledovat ve všední dny v 7:40, 13:05 a ve 20:10, a to od 13. prosince do 5. ledna. Reprízy budou k dispozici od 26. prosince do 23. ledna, a to vždy v sobotu a v neděli od 16:00 anebo ve 22:40 na CBS Reality.

Dalším napínavým dokumentárním seriálem je Letecká policejní služba. V tomto pořadu je divákům odkrýván adrenalinový svět leteckého policejního útvaru, jehož úkolem je chytat těžké zločince ve vzduchu a udržovat pořádek. Při natáčení dokumentu byly využity špičkové technologie, díky čemuž divák získá neotřelý a jedinečný pohled na práci pilotů i policistů ve vzduchu. Dokument přináší nový náhled na policejní práci a umožňuje sledovat tvrdý boj se zločinem ve vzdušném prostoru.

▲ Sky Cops (foto: CBS Reality)

Nový pořad Letecká policejní služba můžete sledovat od 1. do 10. prosince ve všední dny od 7:40, od 13:05 anebo ve 20:10. Reprízy budou k dispozici od 5. do 25. prosince, a to vždy v sobotu a v neděli od 16:00 a ve 22:40 na CBS Reality.

zdroj: AMC