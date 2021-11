Vánoce s RTVS: Nová štědrovečerní pohádka i klasika

30.11.2021 16:14

Pestrá nabídka pořadů o vánočních svátcích a v závěru roku čeká diváky slovenské veřejnoprávní RTVS. V roce, ve kterém oslavuje 95. výročí rozhlasového a 65. výročí televizního vysílání na Slovensku.

Nebudou chybět výjimečné premiérové pořady, poutavé dokumenty, očekávané filmy a osvědčené a oblíbené filmy.

Na Štědrý večer v 19:00 hodin čeká diváky RTVS Jednotky premiéra vánoční pohádky "Ako si nezobrať princeznú" (Jak si nevzít princeznu). Po nové pohádce Jednotka odvysílá kultovní snímek Princezna se zlatou hvězdou na čele, kterou vystřídá slovenská klasika jako "Rysavá jalovica" a "Vianočné oblátky". Štědrý večer jako tradičně uzavře Půlnoční svatá mše.

▲ Jak si nevzít princeznu (foto: Česká televize, David Raub)

Následující den 25.12.2021 ve 20:30 hodin Jednotka přinese dlouho očekávanou premiéru závěrečné části výpravné historické minisérie "Marie Terezie". V ní budou moci diváci poznat postavu panovnice v roli matky. 26. prosince RTVS přinese oblíbenou slovenskou klasiku "Pacho, hybský zbojník", na kterou vzápětí naváže i trilogie "Sváko Ragan" v hlavním vysílacím čase.

Silvestrovský večer Jednotka vyplní speciální částí show roku "Pečie celé Slovensko", po které bude tradičně následovat "Milujem Slovensko" a "Neskoro večer". Po půlnoci přijde na řadu premiéra mimořádného vzpomínkového koncertu "Karol Duchoň - Posledný bohém", k nedožitým 70. narozeninám legendárního zpěváka.

▲ Pečie celé Slovensko (foto: RTVS)

Na Nový rok 1.1.2022 odvysílá Jednotka po Novoroční svaté mši tradičně Novoroční projev prezidentky a klasickou slovenskou pohádku "Popolvár nejvätší na svete", která se ve vysílání Jednotky objeví po dlouhých dvaceti letech. Novoroční hlavní vysílací čas vyplní premiréra televizního velkofilmu podle klasické románové předlohy JHozefa Cígera Hronského o "člověku milion". Velkou premiéru koprodukčního filmu "Sarlatán" uvede Jednotka následující den, v neděli 2. ledna ve 20:30 hodin.

Od 23.12. do 2.1.2021 se mohou diváci těšit na československou původní tvorbu jako "Krakonoš a lyžníci", trilogii titulů s dětskou hvězdou Tomášem Holým a tradičně komediemi jako "Marečku, podejte mi pero", "Vrchní, prchni", "Sněženky a machři", "Jak utopit Dr. Mráčka" či "Vesničko má středisková". Na diváky čekají i historické příběhy jako "Sissi", "Gróf Monte Christo", "Hrbáč", "Kapitán", "V službách kráľa" či "Traja mušketieri". Chybět nebudou ani pohádky jako "Byl jednou jeden král", "Kráľ Drozdia brada", "S čerty nejsou žerty", "Láska na vlásku" či "Pávie pierko".

▲ Marie Terezie (foto: ČT, Stanislav Honzík)

RTVS Dvojka tradičně navodí atmosféru Vánoc adventními koncerty. Poslední adventní neděle bude patřit premiérovému vánočnímu koncertu Marie Čírové. V adventní době během pátkových večerů vysílá Dvojka soutěž mladých instrumentalistů a interpretů z krajin V4 a Chorvatska "Virtuózi". Závěr jubilejního televizního roku bude patřit i třem částem série "Bratislavské pondelky" a premiérovým čtyřem dílům dokumentární série "Na programe televízia".

Na první svátek vánoční Dvojka přinese původní televizní seriál "Vivat Beňovský" uvedený bude v obnovené premiéře po 45 letech a digitálně retušovaný. Dominantou večera 26.12.2021 bude repríza úspěšného hudebního dokumentu "ABBA-Víťaz berie všetko". Nedávno zesnulou československou legendu Miroslava Žbirku připomene premiérovým koncertem ze synagogy v Liptovském Mikuláši "- Mosty Gesharim- Miroslav Žbirka".

Poslední den roku bude na RTVS Dvojce patřit zábavě a hudbě. Stanice odvysílá hudební dokumenty "The Lucky Beatles Band", "Karel Svoboda - šťastná léta", dále závěrečnou sérii "Na programe televízia", která bude věnovaná televizním Silvestrům. Večer bude opět patřit hudbě. Dvojka nabídne hudební dokument o skupině Depeche Mode - "Spirit in the Forrest" - život s Depeche Mode, dále se mohou diváci těšit i na dokument z koncertu U2 exPERIENCE a před půlnocí na skupinu Kiss. Od půlnoci do rána Dvojka odvysílá kultovní sérii programů M. Lasici a J. Satinského "Ktosi je za dverami".

Trojka v tomto roce některé archivní formáty oblékla do současného kabátu a speciální koncipované části z nich se objeví i ve sváteční struktuře. Silvestrovský večer otevře "Gala Galaxia Borisa Filana", po něm nastoupí "Legendy popu". Poslední večer roku uzavře formát České televize s názvem "Silvestr na přání aneb čí jsou hory Kavčí".