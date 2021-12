Bulsatcomu hrozí bankrot

11.12.2021 17:28

Boj o kontrolu nad společností Bulsatcom vedl k hrozbě bankrotu největšího poskytovatele satelitní placené televize v zemi. Letos v létě stávající akcionáři a věřitelé oznámili, že preferovaným kupcem je Spas Rusev, který nabídl více než 120 milionů eur.

Spoluzakladatel společnosti a menšinový akcionář Plamen Genčev však tvrdí, že jeho možnost získat zpět kontrolu byla nezákonně přehlédnuta, a nyní se snaží transakci zastavit prostřednictvím arbitrážního řízení v Londýně a konkurzu v Sofii. Samotný konkurz může brzy následovat.

▲ Spot platformy Bulsatcom (foto: Bulsatcom)

Současní vlastníci a věřitelé platformy DTH však zahájili nový postup navyšování kapitálu, který by měl proběhnout do týdne. Skupina mezinárodních investorů zastoupená Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, společností BlackRock, Blantyre Capital a Integral Venture Partners se rozhodla projevit svou důvěru ve vedení a úspěch společnosti Bulsatcom tím, že ji rekapitalizuje, což by mělo vyvrátit všechny teorie o nestabilitě společnosti. Očekává se, že to pomůže k rychlému rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na konkurz.

Bulsatcom začal vysílat v roce 2003 prostřednictvím satelitu Hellas Sat na pozici 39°E. Byl to první provozovatel normy DVB-S v Bulharsku. Dnes platforma kryptuje své signály v systémech podmíněného přístupu BulCrypt, Conax a Nagra MA. Ve svých začátcích používala Irdeto 2 a Griffin.

zdroj: satkurier.pl + capital.bg + broadbandtvnews.com