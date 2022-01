MTS TV: 23 nových kanálů. Překlopení dalších tv do HEVC

19.01.2022 12:46

DNES!

Dnes 19. ledna 2022 se rozšířila programová nabídka satelitní placené televize MTS TV ruského telekomunikačního operátora MTS. Provozovatel zařadil do balíčků 23 nových televizních programů.

Do balíčků Bazovyj, Bazovyj plus, Razširennyj, Razširennyj Plus přidal dětskou stanici Boomerang (264. pozice v EPG) a STS Kids (525).

▲ Reklamní kampaň MTS TV

Klienti s balíčky Razširennyj, Razširennyj Plus, Bazovyj Kollektivnyj, Bazovyj Kommerčeskij byly přidány tyto stanice:

• filmové a seriálové: Mosfilm. Zolotaja kolekcija (229), FAN (237), Komedija (238), Star Family (263), Star Cinema (267), Plan B (282)

• dokumentární a cestopisné stanice: Moja Planeta (322), Nauka (342), Istorija (344), T24 (346), Dialogi o rybalke (461), Tajny Galaktiki HD (367), Mama (518)

• dětské: Multimuzika (506), Ani (508)

• hudební: Mezzo (656)

• lifestylové: Fashion&LifeStyle (471), Motorsport TV (448), Trace Sport Stars (743)

Do balíčků Bazovyj, Razširennyj, Bazovyj Plus, Razširennyj Plus a Bazovyj Kommerčeskij byl přidán program .BLACK (290).

Televizní kanál o bojové síle moderních zbraní, rozsáhlých bitev, historie vítězství přináší kanál Arsenal (363) v balíčcích Razširennyj a Razširennyj Plus.

Vedle rozšíření programové nabídky mohou klienti MTS TV přijímat některé stanice s novějším hardwarem. Operátor překlopil stanice Cartoon Network, Multi, Kinosvidanie, Gulli, O-la-la, Russkaja noč, Kinohit, Kinosemja, Juveliročka, NTV Hit, Leomax24, Shop&Show, Kanal Disney, JU TV, STS Love, TNT4, 2x2 a Sojuz do HEVC.

MTS TV vysílá svoji programovou nabídku ze satelitu ABS 2A (74,7°E) z ruského paprsku. Vysílání je kryptováno systémy Irdeto a Verimatrix.