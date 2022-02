Nová série seriálu Špinavé práce na Discovery Channel

08.02.2022 12:11

Je zpátky! Mike Rowe, zastánce dělníků, si po čase znovu vyhrne rukávy, aby představil novou generaci amerických mužů a žen, jejichž náročná a mnohdy nedoceněná práce má zásadní vliv na fungování celé společnosti. Čelit přitom bude dosud nejnáročnější výzvě, jaká ho v životě potkala!

A to v rámci nové série seriálu Špinavé práce (Dirty Jobs), která má premiéru v pátek 11. února ve 20 hodin na Discovery Channel.

Po delší odmlce tak opět ožívá spojení, které započalo už před téměř dvěma desetiletími. „ Za poslední rok jsem dostal stovky dopisů od věrných fanoušků, kteří mě jejich prostřednictvím vyzývali k natočení dalších dílů seriálu. Když už jsem si tedy myslel, že jsem z toho venku, vtáhli mě zpátky. Jsem však nadšený a poctěný, že mohu představit další várku pracovitých Američanů, kteří se nebojí ušpinit. Zároveň si nedokážu představit lepší způsob, jak zahájit nový rok ,“ přiznává hlavní hrdina seriálu, který přinese už svou devátou sérii.

Pro Mikea to představuje šanci vyzkoušet si povolání, která zatím na vlastní kůži neokusil. „ Jsem nadšená, že diváci dostanou možnost vidět Mikea, jak se ujímá náročných prací, které jsou špinavé, jak jen to jde,“ říká Nancy Danielsová, Chief Brand Office, Discovery & Factual. „V tomto seriálu jde o víc než jen o náročnou práci. Smyslem je posvítit si na ty, kteří ovlivňují naše životy, aniž by o tom mnozí z nás věděli ,“ doplňuje.

Takovým příkladem jsou třeba dělníci, kteří budují americkou dopravní infrastrukturu. Po mostech a rozsáhlém systému dálnic totiž v USA jezdí každodenně miliony lidí. Co přesně je ovšem potřeba k vybudování těchto složitých a životně důležitých staveb, to ví jen málokdo. Mike, přestože má za sebou už desítky náročných stavebních prací, se tak v této sérii pustí zřejmě do té nejnáročnější ze všech.

Nejprve se bude učit u armovačů, kteří navzdory panujícím vysokým teplotám kroutí a formují armovací ocel, pomocí které vytváří základní železnou kostru. Následně odcestuje do Tampy na Floridě, kde se přidá k partě dělníků, kteří mají za úkol dokončit stavbu mostu za pouhý jeden den. Pak se bude také snažit pozinkovat zkorodovanou infrastrukturní ocel v zinkové lázni o teplotě 850 stupňů.

Cílem je vyzdvihnout práci těchto dělníků, která je posléze zalita betonem a zůstává tak skryta zrakům veřejnosti. Dokáže se však Mike vyrovnat s náročnými podmínkami, časovou náročností a velkým tlakem?

Jedno je v každém případě jisté. Každá epizoda představí neopěvované hrdiny a komunity, ať už se jedná například i o čističe vodárenských věží, údržbáře eskalátorů nebo bojového chirurga. Mike Rowe se zaměří také na pracovníky v první linii a přiloží ruku k dílu, i když budou kolem zářící škorpióni nebo na životě ohrožení leguáni.

Seriál Špinavé práce (Dirty Jobs) vznikl v koprodukci společností School of Humans, LTD. a MRW Productions pro Discovery Channel. Za School of Humans jsou výkonnými producenty Chad Crowley, Ben Franzen a Brandon Barr a Sandi Kloostermanová je vedoucím producentem. Za MRW Productions jsou výkonnými producenty Mike Rowe a Mary Sullivan. Pro Discovery Channel jsou výkonnými producenty Joseph Boyle a Joshua C. Berkley a pomocnou producentkou je Paola Espinosová.

zdroj: Discovery