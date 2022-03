Český rozhlas daroval Ukrajině vybavení potřebné pro rozhlasové vysílání

11.03.2022 12:59

Český rozhlas na žádost ukrajinské veřejnoprávní vysílací společnosti UA:PBC doručil na Ukrajinu technické vybavení a materiál. Díky tomuto daru bude možné zřídit provizorní ukrajinská rozhlasová pracoviště pro případ, že by došlo k obsazení nebo zničení současných vysílacích prostor ruskými jednotkami.

„ S ukrajinskými rozhlasovými kolegy jsme v každodenním spojení. Snažíme se zjišťovat, jak jim můžeme konkrétně pomoci, aby i nadále dokázali zajistit rozhlasové vysílání a informovat ukrajinskou veřejnost o aktuálním dění v zemi. Okamžitě jsme zareagovali na prosbu vysílací společnosti UA:PBC a odeslali jsme na Ukrajinu technické a IT vybavení potřebné pro zřízení provizorních vysílacích pracovišť. Všem kolegům, kteří se na této pomoci podíleli, děkuji za jejich vysoké pracovní nasazení ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

▲ Technika ČRo pro Ukrajinu (foto: ČRo)

Český rozhlas podpořil partnerskou veřejnoprávní vysílací společnost UA:PBC nejenom zbytným technickým vybavením, minulý týden také spustil internetový stream Ukrajinského Rádia pro Ukrajince a uprchlíky v Česku. Cílem vysílání v ukrajinštině je zajistit každodenní dostupnost informací o válce na Ukrajině. Dostupný je na audioportálu i v mobilní aplikaci mujRozhlas.cz a nově lze naladit vysílání i na digitálním rádiu DAB+ a v televizním vysílání DVB-T2.

Radio Prague International, které zajišťuje zahraniční vysílání Českého rozhlasu, od tohoto týdne také vydává každý den podcast v ukrajinštině s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku. Ukrajinským uprchlíkům na našem území nabízí aktuální informace, doporučení a praktické rady.

Podcast je možné poslouchat na audioportálu a v mobilní aplikaci mujRozhlas.cz.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pak na podporu Ukrajiny odehraje v pondělí 14. března 2022 v Rudolfinu benefiční koncert. Celý výtěžek ze vstupného bude věnován do sbírky Člověka v tísni na pomoc Ukrajině. Ceny vstupenek se pohybují v rozpětí 300 až 5000 Kč. Všichni interpreti vystupují bez nároku na honorář. Koncert byl nabídnut v rámci mezinárodní hudební výměny Evropské vysílací unie a do této chvíle ho plánují do svého vysílaní zařadit kanadský veřejnoprávní rozhlas CBC/Ottawa, rumunský rozhlas ROR, litevský rozhlas LRT, Sveriges Radio, Řecký a Bavorský rozhlas.

UA:PBC je ukrajinská rozhlasová a televizní veřejnoprávní společnost a člen Evropské vysílací unie (EBU). Od roku 2014 procházela společnost UA:PBC přerodem ze státního média na médium veřejné služby a postupně si získávala nové posluchače. Díky finanční pomoci z Evropské unie investovala do vybudování moderního digitálního newsroomu, který byl plně spuštěn na konci roku 2021 a získala si nové diváky a posluchače. Ukrajinské rádio je největší FM sítí a nejoblíbenějším rádiem v zemi s průměrným denním pokrytím téměř jednoho milionu posluchačů. Od 22. února vysílá ukrajinský rozhlas nepřetržitě a poskytuje posluchačům nejaktuálnější a nejpřesnější informace o obraně země. Živé vysílání může být přerušeno pouze během leteckého poplachu, kdy se moderátoři musí schovat do krytu.

zdroj: ČRo