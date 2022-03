Uzavření kanálů MTV Base a MTV Classic

14.03.2022 15:18

DNES!

Dne 31. března 2022 budou hudební televizní stanice MTV Base a MTV Classic pro diváky ve Velké Británii přetransformovány na MTV 90s a MTV 80s. Změna se bude týkat všech forem distribuce ve Velké Británii a Irsku, kde jsou šířeny (Sky UK, Virgin Media, YouView).

MTV 90s a MTV 80s tak pokračují ve své expanzi - nyní do Velké Británii a Irska. Pro diváky ve zbývající části Evropy se vysílají od 5. října 2022 po rebrandingu jiných stanic - MTV Rocks a VH1 Classic.

▲ Vysílání stanice MTV 80s (foto: satkurier.pl)

Britská satelitní platforma Sky UK šíří plánované stanice na rebranding MTV Base a MTV Classic na transpondéru číslo 100 na satelitu Astra 2G (28,2°E), na kmitočtu 11,626 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK. Vysílání je zakódováno systémem Videoguard.

▲ Vysílání stanice MTV 90s (foto: satkurier.pl)

Podobně jako na jiných trzích, MTV 90s se zaměřuje na největší hity z devadesátých let a MTV 80s na hudbu osmdesátých let minulého století. Mají konkurovat bezplatným programům NOW 90s a NOW 80s, které se na hudbu z daných dekád zaměřují řadu let a mají velké množství fanoušků a to i za hranicemi britských ostrovů.

zdroj: satkurier.pl