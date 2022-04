Bezplatný kanál MTV Party Music. Kde jej sledovat?

25.04.2022 14:03

DNES!

Počet kanálů streamovací služby Pluto TV, ke kterým mají uživatelé přístup zdarma a bez registrace, stále roste. V současné době byla nabídka rozšířena o MTV Party Music s nejlepšími hity skvělých interpretů, jako jsou Bad Bunny, Dua Lipa, Britney Spears, Black Eyed Peas, Daddy Yankee a Rauw Alejandro.

MTV Party Music přináší ty nejlepší hity taneční, elektronické, popové a reggae hudby.

▲ MTV Party Music

MTV Party Music je určena pro ty, které už nebaví hledat dokonalý playlist pro své večírky. Kanál představuje nejlepší skladby od známých umělců. Od velkých hitů, jako je "Everybody" od Backstreet Boys, "Womanizer" od Britney Spears a "Wake me up" od Aviciiho, až po nejposlouchanější skladby v daném období. V současnosti mezi ně patří "Todo de ti" od Rauw Alejandra, "Ateo" od C. Tangana a Natha Peluso nebo "Ley Seca" od Jhay Cortez.

Streamovací platforma Pluto TV byla založena v roce 2013 a je dostupná ve vybraných zemích prostřednictvím zařízení OTT (u nás není dostupná). Platforma nabízí více než sto kanálů zdarma. Funguje na reklamním modelu. Služba přitahuje miliony uživatelů měsíčně. Vlastní ji americká společnost ViacomCBS (Paramount Global). Například ve Španělsku je platforma vyvíjena společně s operátorem Movistar+.

zdroj: satkurier.pl + mondoplus.tv