Film Smečka v neděli 8. května na TV Prima

02.05.2022 13:48

Smečka, to je název dynamicky natočeného filmu o mladých pro mladé. A nejen pro ně. Film, který uvede v premiéře televize Prima v neděli 8. května ve 20.15, pojednává o mládežnickém hokeji, ale také o celospolečenském fenoménu - šikaně.

Hlavním hrdinou Smečky je šestnáctiletý David, který má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu patřičné finanční zázemí. Právě se přestěhoval, má nastoupit do nového hokejového týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky. Jenže nováček v pevně semknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého. Mohou za to Davidovy dlouhé vlasy, kvůli kterým se ihned stane terčem posměchu? Nebo fakt, že Davidův hlavní rival, brankář Miky, je trenérův syn?

▲ Film Smečka (foto: FTV Prima)

Spirála šikany a vzájemných bojů se roztáčí. Pro většinu hráčů je to zpočátku asi jenom zábava, ale kapitán Jerry tlak neustále stupňuje. Někteří s tím možná nesouhlasí, ale nikdo nic neudělá. A šikana se z kabiny následně přesune i na internet. David nezvládá školu, jeho krásná holka se s ním rozejde. Snahy rodičů mu pomoci všechno naopak ještě zhoršují. Podaří se Davidovi vybojovat své místo v týmu, ve škole, v životě? A porazit Vlky?

▲ Film Smečka (foto: FTV Prima)

V hlavních rolích celovečerního hraného debutu Tomáše Polenského, který vznikl v koprodukci ČR, SR a Lotyšska, se objeví Tomáš Dalecký (David), Tomáš Mrvík (Miky), Anastasia Chocholatá (Karol), Denisa Biskupová (Leny), Jiří Vyorálek (otec), Vlastina Svátková (matka), Václav Vašák (trenér), Patrik Děrgel (asistent trenéra) a další. V menší roli diváci jistě poznají i brankářskou legendu Dominika Haška.

Snímek vznikl jako celovečerní hraný debut režiséra Tomáše Polenského, který má sám s hokejovým prostředím zkušenost. „ Podle výzkumů se téměř každé páté dítě stává obětí šikany. O šikaně se obvykle hovoří pouze v souvislosti se školstvím. Ze své zkušenosti však vím, že mládežnické sportovní kolektivy jsou jí plné, a často je to mnohem brutálnější než šikana na školách ,“ vysvětluje Polenský.

▲ Film Smečka (foto: FTV Prima)

Ve filmu hrají jak skuteční hokejisté - neherci, tak studenti hereckých škol nebo již ostřílení herci jako Tomáš Mrvík nebo Tomáš Dalecký. Skloubit herce a neherce však vůbec nebylo lehké - neherci-hokejisté se neuměli pohybovat před kamerou, zatímco herci se z hokejového hlediska hýbali „legračně“ a často nevěděli, jak si správně zavázat brusle nebo se dostat do hokejové výstroje tak, aby jim divák uvěřil, že to dělají každý den od útlého dětství.

