Hudební show Arena se tentokrát zaměří na 90. léta

08.06.2022 19:42

DNES!

Na podzim letošního roku uvede italská veřejnoprávní televize Rai druhý ročník hudební show Arena. Tentokrát se zaměří na hudbu z 90. let minulého století a potěší především příznivce eurodance.

Umělecký ředitel Rai a moderátor v jedné osobě Amadeus během oficiálního představení podzimního projektu televize Rai1 prozradil, že se diváci tentokrát dočkají celkem tří hudebních večerů Areny. Aktuálně se počítá s termíny 17.9., 24.9. a 1.10.2022. Připomeňme, že loňský ročník Arena 60 - 70 - 80, zaměřenou na hudbu tří dekád, měl u diváků velký úspěch. Sestřihy show se dokonce prodaly do zahraničí. Značného ohlasu chce Rai dosáhnout i letos. Navíc satelitní diváci - zejména mimo Itálii - si budou moci show vychutnat v lepší obrazové kvalitě - ve vysokém rozlišení (HDTV). Před rokem se Arena vysílala FTA ještě v SD rozlišení. K odkódování HD distribuce stanic Rai bylo přistoupeno až krátce před vánočními svátky.

▲ Logo loňského ročníku pořadu Arena 60' 70' 80' (foto: Rai)

" Lidé na takové pořady slyší. Jsou sice náročné na pořádání, ale když se dá dohromady parta, která má společný cíl, je to vlastně i zábava. Tento rok jsme chtěli show více omladit, proto 90. léta a také jsme pozvali některé populární eurodance skupiny, které vládly diskotékami ," uvedl Amadeus k letošnímu vydání show Arena.

" Takový typ pořadu je ve světovém měřítku unikát, dali jsme dohromady asi 50 opravdových star, budou to tři příjemné večery pro celou rodinu, dvě a půl hodiny hezké hudby a možná i trochu nostalgie. Budeme málo mluvit, ale za to hodně zpívat. Každý interpret zazpívá minimálně dva svoje hity ," poznamenal Amadeus.

" Dobrou zprávou je, že Aréna bude hostit maximum diváků. Minulý rok to bylo kvůli pandemii max 6000, tento rok to bude dvojnásobek. Atmosféra bude báječná a máme informace, že do Arény přijdou diváci z celé Itálie a dokonce i ze zahraničí. Samozřejmě nebude ani tento rok chybět DJ consol ," říká Amadeus.

Na jaké hosty "devadesátkové" Arény se mohou diváci Rai těšit? Jednání stále s interprety probíhají. Nicméně s některými účinkujícími již bylo dosaženo dohody. V hudební Areně vystoupí například Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood), Bonnie Tyler, Paul Young, Gloria Gaynor, Richard Sanderson, Rita Pavone či skupiny Aqua a Snap!

Druhý ročník Areny se bude konat 12., 13. a 14. září 2022 v Arena di Verona. Na televizní obrazovky Rai1 pak půjde záznam ze všech tří večerů.

zdroj: tvblog.it + franck + vl.info