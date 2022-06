TV JOJ s novým rodinným seriálem Šťastná rybka

14.06.2022 12:25

DNES!

Televize JOJ dnes nabídne svým divákům premiéru nového rodinného seriálu Šťastná rybka. Vypráví o obyčejném muži ve středním věku, který žije v obyčejné vesnice a má obyčejnou rodinu. Vyhraje 10 milionů eur.

Jak s výhrou naloží? Postará se o sebe a o rodinu? Vykašle se na firmu, kde pracuje pod svým švagrem za almužnu a už nikdy nepohne prstem? Možná by to tak Dodo (Ľuboš Kostelný) všechno udělal, ale má to jeden háček. Jeho těhotná žena Simona (Zuzana Porubjaková) by šokující zprávu o mega výhře kvůli své diagnóze nezvládla. Tajemství třeba udržet až do okamžiku, kdy zhruba o dva měsíce porodí.

▲ Šťastná rybka (foto: TV JOJ)

Jenže v rodině, kde se nikdy nic neutají, je to velmi těžké a podezřívavému Dodovi se to občas vymkne z rukou. Například kvůli vychytralému synovi Albertovi (František Beleš), zvědavé Simonině sestře Táni (Kristína Greppelová) nebo kvůli jejímu manželovi Romanovi (Marcel Ochránek), který je zároveň Dodovým šéfem ve stavebninách. Aby toho nebylo málo, Dodovi na paty dýchá švagr Gabo (Dušan Jamrich), bývalý elitní policajt.

Seriál Šťastná rybka natočil tým oblíbeného seriálu Prázdniny. Šťastná rybka podle námětu Kristíny Cibulkové, Stano Guštafíka a Ivana Predmerského, který seriál zároveň natočil.

První díl nového seriálu mohou diváci TV JOJ sledovat již dnes 14.6.2022 ve 20:35 hodin.