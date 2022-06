Končí nekódovaný kanál Forces TV

17.06.2022 08:44

Britský bezplatný televizní kanál Forces TV měl koncem června přijít o své místo v pozemním multiplexu Freeview. Provozovatel stanice, společnost BFBS potvrdila, že tato stanice bude zcela uzavřena. Projekt skončí 30. června 2022.

Zmizí také z volného ( FTA) vysílání na satelitu Astra 2E (28,2°E), kde je dostupný na kmitočtu 11,836 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK.

Kanál, který patří British Forces Broadcasting Service (BFBS) se proslavil svými kultovními televizními klasikami ze 70. a 80. let minulého století. Divákům nedávno nabídl reprízy "CHiPs", "Blake's 7" a také komediální seriál "Watching" a "The Brittas Empire". Forces TV také vysílá epizody "Doctor Who". Původně byla stanice spuštěna jako zpravodajská s vojenskou tématikou.

▲ Forces TV (foto: Forces TV)

Vysílání Forces TV se objevilo v britském pozemním vysílání Freeview v roce 2017, tři roky po spuštění na satelitních službách Sky UK, Freesat UK a kabelové síti Virgin Media. V počátcích fungování stanice dominovaly dokumenty a vojenské seriály, Později bylo programové schéma v hodinách nejvyšší sledovanosti doplněno klasickými televizními pořady. Tyto pořady měly zpočátku volné vojenské téma, než se Forces TV přesunula k široké škále starších dramat a komedií. Některé z nich nebyly vysílány na neplacené televizi po dlouhá desetiletí.

Na konci června vyprší licence k provozování národního multiplexu COM7. Frekvence budou převedeny na poskytování služeb v 5G sítích. Dne 15. června bylo potvrzeno, že BBC News HD, Forces TV a PBS America +1 skončí, ačkoliv se očekává, že BBC News HD zůstane na platformách Sky UK, Freesat UK a Virgin Media.

" Forces TV Channel se s vámi rozloučí 30. června. Děkujeme za vaši podporu - rádi jsme vám přinesli některé z vašich nejlepších britských klasik. Je nám to velmi líto, ale jako vojenská charitativní a mediální organizace zaměřujeme své zdroje na naše hlavní poslání: bavit, informovat, spojovat a podporovat naše ozbrojené síly, rodiny a veterány Spojeného království. Zůstaňte naladěni na vojenské zprávy, příběhy a další na naší platformě Forces News ," uvedla ve svém vyjádření Forces TV na sociálních sítích.

zdroj: satkurier.pl + rxtvinfo.com