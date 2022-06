Satelit SES 22 bude vynesen 29. června

24.06.2022 13:22

DNES!

Nový telekomunikační satelit SES 22 bude dopraven do vesmíru z kosmodromu SpaceX Space Launch Complex 40 na Mysu Canaveral dne 29. června 2022 v 17:04 hodin místního času. Informoval o tom satelitní operátor SES (Astra).

Družici SES 22 zhotovila a dodala společnost Thales Alenia Space. Satelit bude provozován na pozici 135 stupňů západně a bude poskytovat televizní a rozhlasové služby milionům amerických domácností a další důležité služby přenosu dat. Očekává se, že SES 22 zahájí komerční provoz začátkem srpna 2022.

▲ Satelit SES 22 u společnosti Thales Alenia Space v Cannes ve Francii (foto: SES/Thales Alenia Space)

Vypuštění SES 22 je součástí širšího programu FCC, jehož cílem je uvolnit část spektra v C pásmu a umožnit bezdrátovým operátorům zavádět služby 5G na celém území USA (CONUS). V reakci na FCC jsou satelitní operátoři, jako SES, povinni převést své stávající služby z dolního 300 MHz do horního 200 MHz spektra v C pásmu.