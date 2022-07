Itálie dokončuje první fázi přechodu na DVB-T2

15.07.2022 16:15

včera

Itálie dokončila reorganizaci televizních frekvencí s cílem uvolnit 700 MHz pásmo. Skončila tím první fáze přechodu na novou digitální televizi, která začala v listopadu 2021.

Italské ministerstvo hospodářského rozvoje uvedlo, že aby minimalizovalo nepříjemnosti, vyčlenilo 319 milionů eur na pobídky k nákupu set top boxu nebo nového televizoru spolu s likvidací zařízení nekompatibilního s novou technologií.

Lidé ve věku 70 let a starší s důchodem do 20 tisíc eur ročně mohou požádat o bezplatný přijímač, který dostanou přímo domů.

Poslední etapa přechodu na digitální televizi nové generace začne v lednu 2023, kdy bude přijat standard digitálního pozemního vysílání DVB-T2 s enkódováním videa HEVC Main 10.

Obyvatelé, kteří si musí vyměnit televizor nebo koupit přijímač, tak budou moci učinit do 31. prosince letošního roku (nebo do vyčerpání prostředků) požádat o bonus. Do 8. července 2021 využilo pobídku více než 4,2 milionu rodin v celkové výši přes 263 milionů eur.

zdroj: satkurier.pl + telesatellite.com