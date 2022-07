ČT chystá pokračování seriálu Kukačky

18.07.2022 12:03

Z první řady seriálu Kukačky už diváci vědí, jak to bylo s výměnou synů. Příběh má ale své pokračování, které herci v těchto dnech natáčí v Hradových Střimelicích a na dalších místech v okolí Prahy pod vedením režiséra Bisera Arichteva.

Na třináct nových dílů se diváci České televize mohou těšit v příštím roce.

„ To, že bude první série Kukaček mít takový úspěch, jsem nečekal a moc mne to potěšilo ,“ říká herec Marek Adamczyk a dále pokračuje: „ Na natáčení druhé série jsem se těšil, byl jsem sám zvědavý, jak bude příběh dvou vyměněných kluků pokračovat a co s námi bude dál. A musím říct, že se mi nové scénáře opravdu líbí. Čeká nás léto plné práce, ale těším se, že se zase všichni budeme potkávat .“

▲ Seriál Kukačky 2 - na snímku D. Novotný, S. Remundová, V. Sekanina, M. Dancingerová, T. Schaefer, M. Adamczyk (foto: Luboš Novotný)

Na natáčení teď Marek Adamczyk pravidelně dochází s Martou Dancingerovou i Sabinou Remundovou a Davidem Novotným. A nechybí samozřejmě ani dětští protagonisté Theo Schaefer a Viktor Sekanina. Tvůrci se opět drží tématu rodičovství, jak uvádí producent a spoluautor námětu Filip Bobiňski: „ Tentokrát budeme sledovat rodiny, jak se vyrovnávají s tím, co se jim stalo. Hlavní protagonisté budou bydlet v druhé sérii naproti sobě. Nebude tedy nouze o vypjaté situace, které ale samozřejmě přiměřeně doplní humor .“ Děj přímo navazuje na závěrečný díl první řady, kdy došlo k rozuzlení zápletky, která postava může za záměnu dětí v porodnici.

Pokračování divácky oblíbeného seriálu nominovaného na dva České lvy a Cenu české filmové kritiky nabídne dalších třináct epizod. Natáčení druhé série potrvá do října, v premiéře ji následně Česká televize uvede v příštím roce. Na obrazovce se objeví známé lokace motokrosu a domu Karla a Olgy, do jehož blízkosti se nově přestěhují Tereza s Martinem, aby se páry mohly vídat s oběma syny. Vedle známých tváří se v seriálu představí také nové postavy ztvárněné Janou Kolesárovou, Martinem Písaříkem nebo Lucií Žáčkovou.

zdroj: ČT