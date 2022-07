Explora Journeys s rychlým internetem přes satelity O3b mPOWER

18.07.2022 11:36

DNES!

Satelitní operátor SES (Astra) bude poskytovat globální služby připojení společnosti Explora Journeys, která debutuje na lodi EXPLORA I. Hosté a posádka budou moci využívat nejlepší služby společnosti SES ve své třídě s nízkou latencí, nejvyšší dostupnou propustností a globální službou připojení Cruise mPOWERED.

Explora Journeys, nová luxusní lifestylová značka skupiny MSC Group, nově definuje zážitky na moři pro novou generaci náročných luxusních cestovatelů. Snahou značky je vytvořit jedinečný "oceánský stav mysli" tím, že spojí hosty s mořem, se sebou samými a s podobně smýšlejícími lidmi, zatímco pozoruhodné trasy budou kombinovat proslulé destinace s méně navštěvovanými přístavy, aby cesta inspirovala k objevování ve všech jeho podobách.

▲ Ilustrační foto (foto: SES Astra)

Dnešní oznámení znamená, že hosté na palubě lodi EXPLORA I budou mít k dispozici doplňkovou, vysokorychlostní, spolehlivou a nepřerušovanou Wi-Fi bez ohledu na jejich polohu. Ať už budou streamovat svůj oblíbený obsah nebo sdílet své zážitky na palubě z kterékoli části lodi. Rozšířená konektivita navíc zlepší pohodu a školení posádky, výkonnost, motivaci a udržení zaměstnanců.

Tuto konektivitu zajišťuje nadcházející systém druhé generace střední oběžné dráhy (MEO) společnosti SES - O3b mPOWER - který pracuje ve výšce přibližně 8 000 km nad zemským povrchem, a geostacionární (GEO) flotila satelitů společnosti SES zajišťující bezproblémové připojení kdekoli a kdykoli.