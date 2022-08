Výnimočná Nikol - nový komediální krimiseriál na TV Markíza

05.08.2022 12:10

DNES!

Během podzimu 2022 nasadí do vysílá televize Markíza seriálovou novinku s názvem Výnimočná Nikol, která představí problematiku vyšetřování v úplně nové a nevšední podobě. Originálním způsobem v sobě spojuje kriminální a komediální žánr.

V hlavní roli nového osmidílného seriálu se divákům představí Táňa Pauhofová, která patří mezi nejoblíbenější a nejobsazovanější slovenské filmové a divadelní herečky. Diváci TV Markíza ji mohli vidět například v seriálu Milenky.

▲ Výnimočná Nikol (foto: TV Markíza)

V seriálu ztvárňuje Nikol Tichou, svobodnou matku třech dětí, která se řídí heslem "co na srdci, to na jazyku", co ji zatahuje do velkého množství konfliktních, ale i komických situací. Jak se z obyčejné uklizečky stane netradiční posilou slovenské policie?

Jejím hereckým partnerem bude Kamil Mikulčík, představitel vyšetřovatele Adama Kadlece. Diváci se mohou těšit i na Michaelu Majerníkovou, Pavla Šimuna či Dominiku Marávkovou.

Výnimočná Nikol je slovenskou adaptací mimořádně úspěšného francouzského seriálu HPI - Haut Potentiel Intellectuel. Seriál produkuje zkušený tým NUNEZ NFE, který má na kontě filmové hity jako "Všetko alebo nič", "Príliš osobná známosť" či "V lete ti poviem, ako se mám". Kreaktivní producentkou a scénáristkou je i v tomto případě známá autorka knižních bestsellerů Evita Twardzik.