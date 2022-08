Srpen na CBS Reality ve znamení boje se sebou i předsudky

17.08.2022 12:49

I když srpen stále láká spíš k pobytu venku a cestování, určitě si najdete i chvilku, kdy si rádi sednete v klidu k televizi. Pak vezměte ovladač a nalaďte CBS Reality, kde na vás čekají premiérové pořady i oblíbené stálice. A máte se opravdu nač těšit.

Někdo bude bojovat za spravedlnost, jiní se svými démony a další s chutěmi. Jejich autentické zpovědi vás pobaví, udiví i ohromí.

Přesně a stále dokola

Obsedantně kompulzivní porucha se lidem, kteří se s ní blíže nesetkali, může jevit jako posedlost a čiré bláznovství. Avšak lidé s touto diagnózou bojují každý den sami se sebou a snaží se přemoci své nutkavé chování. Dokumentární mini série Extrémní život s kompulzivní poruchou sleduje životy osmi mladých lidí trpících touto nemocí. Přímo od nich se dozvíte, jak těžké je žít život, jenž je řízen každodenní rutinou a rituály. Svou vnitřní válku bojují mnohdy tajně, jsou to děsivé vtíravé myšlenky nutící je praktikovat stálé rituály, o nich jsou přesvědčeni, že pokud je neudělají, stane se něco hrozného. Vy se s nimi seznámíte v době, kdy začínají dělat první krůčky do dospělosti a snaží se překonat své démony vyvolané obsedantně kompulzivní poruchou.

▲ Policistky v akci (foto: CBS Reality)

Skončí-li tento boj pro ně vítězně můžete sledovat 20. a 21. srpna od 11:00 a 17:40 na CBS Reality. Repríza poběží tamtéž 19. a 20. září od 8:55 a 16:50.

Maximální nasazení vždy a všude

Policejní práce není snadná a vždy byla považována spíše za doménu mužů. To se však během let změnilo a v ozbrojených složkách slouží stále více žen. U policie v Británii se procento žen za posledních 20 let téměř zdvojnásobilo. Služba je to náročná, o čemž se můžete přesvědčit v šestidílném dokumentu Policistky v akci. Ten mapuje v každé epizodě příběhy tří žen během jejich týdenní směny. Ukazuje, jak stále tvrdší je policejní práce a že na ženy jsou každý den ve službě i doma kladeny stále větší požadavky, které jim mohou zcela změnit život. Zvýšená míra nebezpečí dopadá i na jejich soukromí.

▲ Extrémní život s kompulzivní poruchou (foto: CBS Reality)

Dokument sleduje jako pod lupou policejní oddělení West Yorkshire, od policejního náčelníka až po policisty sloužící na linkách tísňového volání. Syrovou realitu policejní práce v dnešní Británii tak uvidíte očima policistek na všech úrovních, od volání na linku 999 až po vyšetřování na místě činu. Vyprávění skutečných žen v uniformě přinášejí detailní a intimní vhled na jejich práci a umožňují vám vidět zblízka jak mimořádně náročné požadavky jsou každodenně kladeny na životy žen, jež pracují v bezpečnostních složkách. Vydejte se s policistkami do služby od 29. srpna každý všední ve 14:20 a 21:00. Aby vám nic neuniklo, reprízy poběží od 17. září vždy v sobotu a v neděli od 22:40.

Věčný boj s jídlem a kily navíc

Jídlo může být lékem, ale také zhoubou. Bohužel, druhá možnost stále více převládá a epidemie obezity je kritická. Dokumenty na CBS Reality ukazují příběhy lidí, kterým velká váha a potřeba stále jíst ničí život. Dívejte se na Můj obézní život a poznáte tři výjimečné mladé ženy, které se rozhodly bojovat s vnímáním vlastního těla, o němž mají zcela mylné představy. Poznámky okolí jim v tom příliš nepomáhají, ale Shannon, Naomi a Jess se učí milovat svá těla a to, jak se nenechat ovlivňovat tím, co si myslí ostatní. Jak jim to půjde uvidíte 28. srpna v 11:00 a 17:40, případně v repríze 22. září v 8:55 a 16:50.

▲ Ujíst se k smrti (foto: CBS Reality)

Ještě těžší kalibr je morbidní obezita, zde už jde opravdu o život. Lidé, jejichž příběhy mapuje dokument Ujíst se k smrti, si toto právě uvědomili a vyrážejí do boje. Darren má již velké zdravotní komplikace a musí na operaci srdce, dvojnásobná maminka Alice se obává, aby viděla vyrůstat své děti a Alexovi obžerství zničilo vztah a k tomu se přidaly drogy. Všichni již dosáhli váhy přesahující 200 kg. Zda dokáží zabojovat sledujte 27. srpna od 11:00 a 17:40 na CBS Reality, repríza pak poběží 21. září od 8:55 a 16:50.

