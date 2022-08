Canal+ France testuje nové sportovní kanály

27.08.2022 17:41

DNES!

Skupina CANAL+ rozšiřuje svou sportovní nabídku ve Francii o dva ohlášené kanály, které jsou pro předplatitele zdarma. C+ Sport 360 a C+ Foot jsou testovány v HD rozlišení na satelitu Astra 1M (19,2° E) od 25. srpna.

Kanály zatím vysílají jen propagační smyčku. Oficiální zahájení provozu je naplánováno na 31. srpna 2022.

CANAL+ ve Francii rozšiřuje od posledního srpnového dne svou sportovní nabídku a spouští dva nové kanály, které jsou pro předplatitele zdarma.

▲ Canal+ Sport 360 a Canal+ Foot (foto: Canal+)

První z nich, C+Sport360 (Canal+ Sport 360), nabídne sporty jako MotoGP, World Padel Tour, Eurobasket a box. Denně se budou vysílat sportovní zprávy a dokumenty o sportovních událostech.

Druhá programová novinka C+Foot (CANAL+ Foot) se věnuje výhradně fotbalu. Ještě více exkluzivních zápasů Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy UEFA nebo Evropské konferenční ligy UEFA. Kanál bude exkluzivně vysílat soutěže Premier League, ženskou fotbalovou ligu D1 Arkema a 2 zápasy Ligue 1 Uber Eats. Kanál bude také vysílat zápasy francouzské mládežnické fotbalové reprezentace mužů do 21 let. Stanice bude také vysílat všechny fotbalové magazíny ostatních stanic C+ a v hlavním vysílacím čase také nové pořady o důležitých okamžicích fotbalové historie.

technické parametry - Canal+ Foot HD:

• Astra 1M (19,2°E), freq. 12,012 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, zatím FTA

technické parametry - Canal+ Sport 360 HD:

• Astra 1M (19,2°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, zatím FTA

zdroj: satkurier.pl + telesatellite.com