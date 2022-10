Každé zlo bude odhaleno na CBS Reality

06.10.2022 14:15

Pokud patříte mezi nadšené diváky kriminálek, přepněte na televizní stanici CBS Reality. Tady totiž najdete něco víc, zločiny, které se dějí dnes a denně kolem nás.

V říjnu budete svědky práce různých policejních složek a odhalení podvodů ve veřejných financích, rovněž nahlédnete do domácností, v nichž museli čelit zneužívání. Nenechte si ujít příběhy ze skutečného života, na svět kolem pak budete nahlížet zcela jinak.

Připoutat a vzhůru za piráty silnic

V říjnu uvede CBS Reality další řadu seriálu Motorway patrol, která bude opět plná akce. Dálnice Aucklandu brázdí strážci zákona, jimž nic neunikne a v pořadu uvidíte, s čím se musí každodenně potýkat. Honičky ve vysokých rychlostech, únosy, přetížení řidiči, auto s bazénem i příliš bujaré oslavy mistrovství světa v ragby budete se zatajeným dechem sledovat z pohledu policistů i na autentických záběrech dálničních kamer.

Zasedněte k obrazovkám a užijte si akční scény od 8. října vždy v sobotu a v neděli od 16:00 hodin.

V akci 24/7

Pohled pod pokličku policejní práce přináší také další díly seriálu Policejní nasazení: 24 hodin 7 dní v týdnu. Tentokrát se divák ocitne v hrabství Lincolnshire na policejní stanici West Parade, nejhůře financované policejní složce v zemi. I když nemají ideální podmínky a jsou pod neustálým tlakem, pracují muži a ženy zákona na maximum. Zločin totiž číhá všude. Podívejte se na něj z různých úhlů - zásahových jednotek, kriminalistů či již od samotného zavolání na tísňovou linku. A pamatujte, zatčením pachatele vše teprve začíná.

Píběhy z policejního života sledujte každou sobotu a neděli ve 21:50 hodin.

Veřejné finance pod lupou

Podvodníci manipulující s britskými veřejnými financemi třeste se, přichází tým vyšetřovatelů, který si na vás posvítí. Jeho práci sleduje Michelle Ackerleyová a na televizní obrazovky tak přichází unikátní seriál Fraud Squad mapující boje proti podvodům, které ročně stojí Británii více než 110 miliard liber. Podívejte se na největší a nejvíce šokující případy krádeží ve veřejných službách, k nimž patří školství, HMRC a Národní zdravotní služba. A oč půjde konkrétně? Podvodníka s fantazií a dvojím životem, milionový podvod zaměřený na zdravotně postižené, dekadentní zubaře s opulentním životním stylem či ředitele školy, který si za školní peníze vytvořil sexuální žalář. Zkrátka případy, kterým je mnohdy těžké uvěřit.

Odhalujte podvodníky od 10. října 2022 každý všední den ve 14:20 a 21:00. Reprízy poběží od 15. října vždy v sobotu a v neděli v 10:10 a 20:10 hodin.

Když doma není bezpečno

Ty nejhorší zločiny se často odehrávají za zdmi domů a bytů, tedy na místech, kde by se člověk měl cítit bezpečně. Investigativní novinářka Jess Hillová se v pořadu See what you made me do zaměřuje na případy zneužívání, které již zničily nejeden život. Jak se s těmito zážitky vyrovnávají oběti, co vedlo pachatele k jejich činům a co obnáší práce lidí, kteří pracují s pachateli na omezení jejich chování? Nejedná se přitom pouze o zneužívání s násilnými prvky. Jess se v pořadu zaměřuje na způsoby řešení a radikální inovace, jež by mohly zásadním způsobem přispět k omezení takovéhoto jednání.

Premiérový seriál vás přiměje k opravdovému zamyšlení. Sledovat jej můžete od 8. října každou sobotu ve 21:50 a v repríze pak od 14. října vždy v pátek od 22:40 hodin.

