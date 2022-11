Šílené počasí na Prima ZOOM

14.11.2022 10:43

DNES!

O počasí se neustále mluví snad od počátků lidstva a náš život ovlivňuje jako málo co. Podívejte se prostřednictvím Prima ZOOM na ty nejšílenější extrémy z první ruky. Počasí je okamžitý stav ovzduší na určitém místě.

Je dáno všemi atmosférickými jevy pozorovanými na určitém místě a v určitém krátkém časovém úseku nebo okamžiku. Tento stav se popisuje souborem hodnot meteorologických prvků, které byly naměřeny meteorologickými přístroji nebo byly zjištěny pozorovatelem (např. teplota vzduchu, stav oblačnosti, rychlost a směr větru, déšť, sněžení...).

Změny počasí jsou způsobeny především zemskou rotací. Ohromné masy vzduchu a vody vlivem zemské rotace mají na severní polokouli tendenci pohybovat se ve směru hodinových ručiček. Na jižní polokouli se tyto masy pohybují opačným směrem.

▲ Šílené počasí: Skutečné záběry IV (foto: FTV Prima)

Počasí je jedním jedinečným stavem atmosféry. Počasí je obvykle chápáno jako stav troposféry, protože ta je člověku nejblíže a bezprostředně ho obklopuje. Obecný typ počasí v oblasti se nazývá podnebí nebo klima.

Počasí se může měnit velmi rychle, změna klimatu je však obvykle pozvolná (současné globální oteplování probíhá ale relativně rychle). Velká pozornost je věnována předpovědi počasí, protože počasí ovlivňuje všechny lidské činnosti.

▲ Šílené počasí: Skutečné záběry IV (foto: FTV Prima)

Počasím se zabývá meteorologie, respektive fyzika atmosféry. Nejchladnější teplota byla zaznamenána na výzkumné stanici Vostok v Antarktidě, kde 21. července 1983 naměřili -89,2 °C. Za místo s nejvyšší naměřenou teplotou se dlouho považovalo libyjské El Azizii, kde se 13. září 1922 teplota vyšplhala na 57,8 °C, nicméně v roce 2012 bylo měření revidováno a za teplotní rekord je považováno měření z Údolí smrti, 56,7 °C v červenci 1913.

Prima ZOOM přinese divákům osmidílný seriál "Šílené počasí: Skutečné záběry IV". První díl odvysílá 16.11.2022 ve 23:20 hodin a další díly vždy ve středu po 23. hodině. Reprízy jsou v plánu na soboty kolem 14:50 hodiny.

Od zuřivých tornád přes přívalové deště až k vyjícím hurikánům. Mrazivý seriál Šílené počasí: Skutečné záběry nabízí divákům bezpodmínečný přístup k nejbláznivějším meteorologickým zážitkům z celého světa. Když udeří kalamita, obyčejné dny se znenadání propadají do katastrofálního chaosu. Vitální videa zachycují nevídané a nepředstavitelně jevy, které se odehrávají přímo před kamerou. Vzrušující, hrozivé a neuvěřitelné záběry vás nenechají v klidu! Jak se to stalo a co se vlastně odehrává, zjistíte díky rozhovorům s experty na extrémní počasí. Nenechte si ujít nové epizody adrenalinového dokumentárního seriálu Šílené počasí: Skutečné záběry IV.

zdroj: FTV Prima