Sport1 a Sport2 fandí českému a slovenskému hokeji

15.11.2022 11:09

DNES!

Společnost AMC Networks International (AMCNI) se na hokej, klíčový sport v Česku i na Slovensku, soustředí dlouhodobě. Divákům stanic Sport1 a Sport2 zprostředkovává pravidelně ty nejzajímavější zážitky spojené se sledováním špičkových zápasů.

Již dnes se rozehraje nadstavbová část hokejové Ligy mistrů CHL. Do té se dokázal probojovat i vítěz základní části minulé extraligové sezóny Mountfield HK. Ambiciózní tým z Hradce Králové, který si zahrál finále CHL v roce 2020, čeká v prvním kole letošního Play-off složitá zkouška v podobě souboje s úřadujícím švédským mistrem Färjestadem. První zápas v Karlstadu mohou diváci sledovat v úterý 15.11. od 17:45 na Sport2. Odvetu pak o týden později v úterý 22.11. od 17:15 na Sport1.

▲ Ilustrační foto (foto: AMC Networks)

„ České kluby patří do úzké evropské špičky a v CHL je vždy můžeme řadit k favoritům. Hradec sice dostal do prvního kola velmi těžkého soupeře, ale porazit se dá každý. O to atraktivnější souboj to bude z diváckého hlediska ,“ říká šéfkomentátor Sport1 a Sport2 Ondřej Voršilka.

Fanouškům slovenského hokeje nabízejí stanice Sport1 a Sport2 pravidelné zážitky při sledování atraktivních duelů Tipos extraligy. 29. listopadu od 18:00 se mohou těšit na tradiční derby mezi Košicemi a bratislavským Slovanem. Obhájce titulu z Bratislavy prožívá výkonnostně kvalitní ročník a drží se na předních pozicích tabulky, Košice okupují šestou příčku, zaručující přímý postup do Play-off.

„ Souboje mezi Slovanem a Košicemi tradičně přinášejí hokejovou kvalitu, emoce a nadstandardní motivaci uspět. Diváci se mají rozhodně na co těšit ,“ dodává hokejový komentátor, Ondřej Voršilka.

Stanice Sport1 a Sport2 se věnují také v současné době nejkvalitnějším evropským ligám, švédské SHL a švýcarské NL, ve kterých mohou diváci pravidelně sledovat výkony českých a slovenských hokejistů. V neděli 27.11. od 20:00 odvysílá stanice Sport2 v přímém přenosu reprízu posledního finále švýcarské ligy mezi Zugem a Curychem. Tedy týmy, ve kterých hrají klíčové role čeští a slovenští reprezentanti Jan Kovář, Peter Cehlárik a Šimon Hrubec.

zdroj: AMC