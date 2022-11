Soňa Porupková - nová moderátorka Hlavních zpráv

16.11.2022 08:56

DNES!

Hlavní zpravodajská relace na Primě a CNN Prima NEWS má novou tvář. Po odchodu moderátorky Evy Hecko Perkausové na mateřskou dovolenou se po boku Romana Šebrleho objeví jiná blondýnka, Soňa Porupková. Divákům CNN Prima NEWS je Soňa známá z Nového dne.

Hlavní zprávy bude společně s Romanem moderovat poprvé v sobotu 19. listopadu v 18.55 hodin na TV Prima a CNN Prima NEWS.

▲ Nová moderátorská dvojice Hlavních zpráv (foto: FTV Prima)

Minulý týden se po čtyřech letech moderování po boku Romana Šebrleho dojemně rozloučila s diváky moderátorka Eva Hecko Perkausová. Nyní už se plně připravuje na příchod svého prvního potomka. „ Je na čase se rozloučit, nerada bych porodila v přímém přenosu ,“ smála se před svým posledním živým přenosem krásná moderátorka.

„ Nabídku zaskočit za Evu v HLAVNÍCH ZPRÁVÁCH jsem přijala s obrovskou pokorou a budu se ze všech sil snažit nezklamat důvěru, kterou do mne vedení televize vložilo ,“ říká Soňa Porupková. „ Výhodou je, že s Romanem už jsme spolu dřív moderovali, takže víme, do čeho jdeme, a věřím, že i diváci si na nás rychle zvyknou. Teď už jen doufat, že budeme ohlašovat co nejvíc dobrých zpráv ,“ dodává Soňa s úsměvem.

Soňa Porupková před televizními kamerami stojí od roku 2013. Vystudovala Mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně, od roku 2014 působila i na rozhlasových vlnách. Věnuje se dabingu, rozhlasové reklamě, vyučuje rétoriku, moderuje společenské akce i odborné konference.

„ Pro naši televizi jsou Hlavní zprávy klíčovým pořadem. Jsem proto rád, že ho budou moderovat zkušení profesionálové našeho zpravodajství - Soňa s Romanem. Oba mají s hlavní zpravodajskou relací zkušenosti a diváci je mají rádi. Nová dvojice diváky, společně se snahou celého týmu o skvělý obsah, určitě zaujme ,“ říká šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima NEWS Pavel Štrunc.

Soňa Porupková je již třetí moderátorskou partnerkou Romana Šebrleho v hlavní zpravodajské relaci televize Prima a CNN Prima NEWS. Před Evou Hecko Perkausovou spolu s ním přinášela divákům v letech 2014-2018 večerní zprávy modelka a moderátorka Gabriela Lašková. „ Zpravodajství mi za ta léta hodně přirostlo k srdci. Věřím, že se Soňou divákům nabídneme to, co od nás chtějí - kvalitní zprávy v lidském podání ,“ říká Roman Šebrle.

Novou moderátorskou dvojici, Soňu Porupkovou a Romana Šebrleho, uvidíte v Hlavních zprávách na CNN Prima NEWS a Primě již tuto sobotu 19. listopadu v 18.55 hodin.