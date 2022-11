Obsah na VOD platformách sleduje 22% lidí

22.11.2022 12:16

Internet nabízí celou řadu aktivit k trávení volného času a dnešní digitální společnost je využívá v hojné míře. Jednou z nejčastějších aktivit v oblasti zábavy, kterou lidé na internetu vykonávají, je sledování videí na YouTube nebo na podobných stránkách určených ke sdílení obsahu s dalšími uživateli.

Videa na takových stránkách sledovalo v roce 2022 60 % osob starších 16 let a každým rokem sledujících přibývá. Nejvíce se na videa na takových stránkách dívají mladí ve věku 16 až 24 let, a to 94 % z nich. Vyplývá to z průzkumu ČSÚ.

Pokud pomineme videa na stránkách určených ke sdílení obsahu a zaměříme se pouze na pořady, které jsou nabízeny na stránkách poskytovatelů - ať už poskytovatelů běžných televizních stanic nebo stanic, které fungují pouze na internetu - pak vidíme, že pořady na internetu sledovalo v roce 2022 37 % české populace. Do tohoto ukazatele se započítává sledování pořadů na počítači, ale například i na telefonu nebo na chytré televizi a započítává se pouze sledování zdarma. Mezi mladými ve věku 16 až 24 let sleduje tyto stránky 48 % osob, což je výrazně méně než ve skupině 25 až 34 let, mezi kterými sleduje tyto stránky 57 % a jsou tak skupinou, která sleduje televizi na internetu nejvíce. S rostoucím věkem pak podíl osob sledujících televizi na internetu klesá. V populaci osob nad 75 let sleduje pořady online pouze 7 % osob.

Pořady na placených kanálech jako je Netflix či HBO GO sledovalo v Česku v roce 2022 22 % osob, což je o 7 procentních bodů více než o rok dříve. K velkým meziročním nárůstům v oblibě těchto kanálů došlo i v předchozích letech, kdy mezi roky 2020 a 2021 došlo k nárůstu o 5 p.b. a o rok dříve o 7 p.b. Nejvíce osob, které sledují zpoplatněná videa je ve skupině 25-34 let, a to 40 %, na druhém místě jsou osoby 16-24 let s 38 %. Z osob různého vzdělání byl vysoký podíl, konkrétně 37 %, zaznamenán u vysokoškolsky vzdělaných osob. Osoby s nižším vzděláním sledovaly placené kanály výrazně méně.

K poslechu hudby využívá internet 52 % obyvatel ČR. O něco více poslouchají hudbu muži (55 %) než ženy (48 %). Nejvyšší podíl vykazují studenti. Z těch poslouchá hudbu online 97 %. Naopak mezi seniory je to pouze 10 % osob.

Zpoplatněnou hudbu si na internetu přehrává 10 % české populace. Skupinou, která je nejvíce ochotná si za hudbu připlatit, jsou osoby ve věku 16-24 let. Placenou hudbu si v posledních 3 měsících před dotazováním přehrávalo 26 % z nich. Mezi osobami ve věku 25-34 let to bylo 24 %. V posledních několika letech se poslech hudby na zpoplatněných stránkách či ve zpoplatněných aplikacích těší stále větší oblibě. Od roku 2019, kdy poslouchala zpoplatněnou hudbu pouhá 3 % osob, se do roku 2022 zvýšil podíl posluchačů více než tři krát, na zmiňovaných 10 %.