TV služby u T-Mobile využívá 231 tisíc zákazníků

10.11.2022 12:56

Televizní služby u telekomunikačního operátora T-Mobile využívalo na konci třetího čtvrtletí letošního roku celkem 231 tisíc klientů, což je meziroční nárůst o 10% (z 210 tisíc).

Za růstem tv služby u T-Mobile bylo rozšíření obsahu díky získání obsahových práv a také přechod stanic na HD. T-Mobile se zároveň stal první společností třetí strany, která do své nabídky zařadila stanici CANAL+ Sport a tedy i přenosy anglické fotbalové Premier League.

T-Mobile provozuje internetovou platformu T-Mobile TV a satelitní službu T-Mobile SAT TV (družice Intelsat 10-02 a Thor 5/Thor 6/Thor 7).

Mobilní služby T-Mobile využívalo na konci sledovaného období (konec září 2022) celkem 6,409 milionu klientů, meziročně o 2,4 procenta více (září 2021: 6,259 milionu). Z toho tarifní klienti tvoří většinu 3,837 milionu zákazníků s meziročním nárůstem o 3,6% (září loňského roku 3,702 milionu). Předplacené karty u T-Mobile využívá 1,946 milionu klientů, což je o 1,4% zákazníků méně než před rokem. M2M služby využívá 626 tisíc klientů, o 7,2% více než před rokem.

Širokopásmové služby u T-Mobile využívá 421 tisíc klientů, meziročně o 9,9% více (383 tisíc před rokem).

V meziročním srovnání zaznamenal T-Mobile růst tržeb, které se vyšplhaly na 22,1 miliardy Kč a v meziročním srovnání tak vykázaly růst o 5,1 %. Stabilní hospodaření potvrdil i ukazatel EBITDA, který vzrostl o 2,9 %.