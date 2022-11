Chytrou televizi používá 44 % domácností

22.11.2022 12:07

DNES!

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 používalo v Česku internet 85 % osob starších 16 let a 61 % přes něj také nakupovalo. Spolu s rozšířením chytrých telefonů roste i vybavenost domácností zařízeními, která lze přes chytré telefony ovládat.

85 % domácností v Česku má připojení k internetu. Z domácností s dětmi do 15 let, stejně jako z mladých domácností bez dětí, používají internet téměř všechny. Z domácností seniorů je to zatím polovina. V krajském srovnání má nejvíce připojených domácností hlavní město Praha, nejméně využívají internet domácnosti v Libereckém a Ústeckém kraji. Vyplývá to z průzkumu ČSÚ (Český statistický úřad).

Televizi s připojením k internetu používá stále více domácností, za poslední dva roky vzrostl jejich podíl z 34 na 44 %. „ Domácí spotřebiče, které se ovládají přes aplikaci v telefonu, využívá 8 % domácností. Stejný podíl používá také zabezpečovací zařízení připojená na internet. 6 % domácností pak přes aplikace ovládá chytrá topení nebo chytrá světla ,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. „ I v případě chytrých zařízení zaznamenáváme vyšší podíly ve vybavenosti u domácností s dětmi do 15 let a u mladých domácností, kde je například chytrou televizí vybaveno již více než 60 % z nich ,“ upozorňuje Eva Myšková Skarlandtová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Z osob starších 16 let používá internet 85 %. Každý den je přitom online 78 % osob. Ti, kteří jej nepoužívají, jsou převážně v důchodovém či předdůchodovém věku. „ Na rozdíl od internetu je mobilní telefon samozřejmostí i pro většinu seniorů. Stále přitom roste počet osob napříč populací, které začínají používat chytrý telefon. Za poslední čtyři roky vzrostl jejich podíl z 63 na 81 % ,“ dodává Lenka Weichetová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ. Roste také obliba nositelné elektroniky, která se bezdrátově připojuje k mobilnímu telefonu. Za poslední dva roky se zvýšil počet jejích uživatelů z 32 na 44 %. Podíl uživatelů bezdrátových reproduktorů pak za poslední dva roky vzrostl z 18 na 24 %.

Internetové bankovnictví používá v Česku 71 % osob. Do služeb veřejné správy se přitom pomocí přihlašovacích údajů k internetovému bankovnictví přihlásilo 23 % osob. Nejvíce využívaly bankovní identitu osoby ve věku 25-54 let. Alespoň jednou během sledovaných tří měsíců použila svou bankovní identitu třetina z osob v tomto věku.

Na internetu nakupuje 61 % lidí starších 16 let. Nejčastější položkou nákupů je přitom oblečení. Ve druhém čtvrtletí letošního roku si ho online koupilo 39 % osob. Hotové jídlo si online objednává 22 % lidí. Stejný podíl osob sleduje videa na zpoplatněných streamovacích platformách. Právě streamování placených videí zaznamenává v posledních několika letech boom. Za poslední dva roky vzrostl počet předplatitelů na dvojnásobek. Tradičně také přes internet lidé kupovali kosmetiku a drogerii, konkrétně 21 %.