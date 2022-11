WBD s právy na MS v atletice 2023 pro 45 zemí Evropy

28.11.2022 13:04

Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) si zajistila práva na vysílání Mistrovství světa v atletice, které se bude konat příští rok v Budapešti. Miliony sportovních fanoušků tak budou mít rok před olympijskými hrami v Paříži možnost vidět své oblíbené atletické hvězdy v akci.

Společnost Warner Bros. Discovery se dohodla s držiteli práv na světovou atletiku - Eurovision Sport a ESPN - na neexkluzivním vysílání osmidenního světového šampionátu v příštím roce na svých kanálech Eurosport 1, Eurosport 2 a platformách Eurosport App a discovery+ ve více než 45 zemích Evropy (vyjma Dánska, Finska, Norska a Švédska).

▲ Švéd Armand Duplantis bude jednou z hvězd, které se zúčastní MS v Budapešti 2023 (foto: Getty Images)

V Budapešti se představí světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis, skvělé jamajské sprinterské trio Elaine Thompsonová-Herahová, Shelly-Ann Fraserová-Pryceová a Shericka Jacksonová i olympijský vítěz v běhu na 400 metrů překážek Karsten Warholm. Společnost Warner Bros. Discovery tak pokračuje v celoročním vysílání největších sportovních akcí na světě.

Mistrovství světa v atletice 2023 se bude konat v novém Národním atletickém centru v Budapešti od 19. do 27. srpna. Bude to poprvé, co se tato akce uskuteční ve střední Evropě. Společnosti Eurovision Sport a ESPN společně drží a distribuují mediální práva na světovou atletiku v Evropě a Africe až do roku 2023.

Minulý měsíc zahájila společnost Warner Bros. Discovery svou cestu k programové nabídce Olympijských her v Paříži 2024 uvedením pořadu Mon Paris Olympique na francouzském Eurosportu, který se bude vysílat každý měsíc až do zahajovacího ceremoniálu v červenci 2024 a představí řadu špičkových francouzských sportovců.

