Jaro na ČT: Pokračování Kukaček a Místa zločinu

06.12.2022 11:37

včera

Česká televize rozběhne nový rok televizní premiérou snímku Zátopek. Hned den poté, v pondělí 2. ledna, nabídne divákům novou sérii oblíbeného seriálu Místo zločinu České Budějovice a přesně o týden později rozčísne večerní vysílání velmi svérázným humorem osmidílný komediální seriál Dobré ráno, Brno! režiséra Jana Prušinovského.

V lednu zavítá na obrazovky také premiérová druhá série Kukaček, minisérie Docent s Terezou Ramba a Ivanem Trojanem nebo dva televizní filmy podle povídek Hany Proškové. Pro nejmenší diváky je připraveno šest večerníčkových příběhů Nejmenšího slona na světě, pro filmové fanoušky pak rekordních sedmnáct snímků, které vznikly v koprodukci ČT a poprvé se představí na televizní obrazovce.

„ Britská BBC slaví v letošním roce výročí sta let vysílání. Naše televize je o něco mladší, příští rok si připomeneme sedmdesátku. Samotné oslavy sice nebudou příliš bujaré, protože si uvědomujeme realitu, ve které veřejnoprávní média fungují, ale budeme chtít připomenout cestu, kterou televize veřejné služby urazila ,“ říká generální ředitel Petr Dvořák a dodává: „ Jubileum připomeneme divákům kultovními pořady i řadou premiér. Z novinek navázaných na výročí například dramatickou pětidílnou sérií Volha režiséra Jana Pachla s komediální perspektivou otevírající dveře do Československé televize v době normalizace .“

▲ Seriál Místo zločinu České Budějovice (foto: ČT)

Volha, velký příběh malého práskače Standy Pekárka, kterého hraje Kryštof Hádek, vezme diváky v pěti dílech do časů, kdy ve školách a na úřadech visel portrét Gustáva Husáka, komunisté normalizovali společnost a Standa dostal protekční místo v Československé televizi. „ I když jsem v sedmdesátých letech ještě nebyl na světě, mám je hodně nakoukané z filmů. Člověk je pořád stejný. V jakékoliv době. Volha nevezme diváky do minulosti, kterou by neznali. Naopa k,“ připomíná představitel hlavní role, který při hraní vystřídal tři paruky vyrobené na míru tak, aby přesně odpovídaly stylu sedmdesátých let, Kryštof Hádek.

Do zákulisí televize zavítá také osmidílná novinka, Dobré ráno, Brno!. Po Čtvrté hvězdě, Trpaslíkovi a MOSTu! provede Jan Prušinovský diváky s velkou nadsázkou přípravou a vysíláním oblíbeného ranního pořadu Dobré ráno. „ Někdy k tomu, aby se rozjela fantazie a chuť vytvořit fikční svět stačí mít otevřené oči a trochu štěstí. Pracoval jsem intuitivně v nadsázce. Nepsal jsem žádnou postavu podle někoho konkrétního. Dokonce i známé osobnosti, které se v seriálu objevují a hrají sami sebe, jsou fiktivní ,“ vysvětluje režisér a spoluscenárista.

▲ Minisérie Volha (foto: ČT)

S humorem, s nímž jde v životě všechno snáz, pracuje také režisér Biser A. Arichtev. Ve třináctidílném pokračování Kukaček, seriálu o nechtěné záměně dětí, sleduje snahu obou rodin žít co nejblíž u sebe, aby oba chlapci měli možnost vídat se se „všemi“ svými rodiči, a aby rodiče mohli vídat „oba“ své syny. „ Mohu prozradit, že druhá série Kukaček je ještě napínavější než ta první ,“ avizuje režisér Biser A. Arichtev. První řada se přitom stala nejsledovanějším pátečním seriálem České televize od roku 2008, každý z dílů zhlédlo průměrně 1,7 milionu diváků starších patnácti let.

Fenomén české detektivky

Po Plzni a Ostravě se od ledna přesune zločin do jižních Čech. Ve třináctidílné řadě Místo zločinu České Budějovice režírované Jiřím Chlumským a Janem Hřebejkem bude případy inspirované skutečnými událostmi vyšetřovat policejní tým ve složení David Novotný, Judit Pecháček, Filip Březina a Leoš Noha. „ Přiznávám, že jsem ze začátku měla trochu problém, se do role dostat. Myslela jsem si, že mi drsnější charakter půjde jednodušeji. Určitě to byla jedna z nejnáročnějších postav, kterou jsem dosud hrála. Navíc jsem se poprvé musela naučit hrát se zbraní a celou roli se naučit v češtině ,“ říká herečka Judit Pecháček, které ve filmografii role policistky chyběla.

Zdánlivě nesourodou dvojici policistů si v nové třídílné minisérii Docent režiséra Jiřího Stracha a scenáristů Josefa Mareše a Jana Malindy (Případy 1. oddělení) zahrají Tereza Ramba spolu s Ivanem Trojanem. „ Moje postava kapitánky Douchové je rozmazlená a nepořádná, zatímco docent Stehlík v podání Ivánka je pedant. Dohromady jsou tak tihle dva sice komplikovaná, ale zároveň i velice zábavná dvojice ,“ popisuje herečka Tereza Ramba a dodává: „ Opravdu se těším na výsledek. Jirka Strach je špičkový režisér, a já doufám, že si tuhle jízdu diváci s námi užijí .“ Po boku ústřední dvojice se v kriminální sérii objeví také Matěj Hádek, Marek Taclík a Ondřej Vetchý, který se s Ivanem Trojanem potkal před kamerou vůbec poprvé.

▲ Minisérie Docent (foto: ČT)

Na jaře uvede Česká televize také dva nové celovečerní televizní filmy Případ se štěnicí a Případ s koncem, které jsou zároveň posledními díly volného cyklu detektivních příběhů podle literárních předloh Hany Proškové v hlavních rolích s Viktorem Preissem a Davidem Matáskem. „ Stejně jako v celém předchozím cyklu půjde o psychologické příběhy, o studie konkrétních typů postav a jejich jednání, vzájemné vztahy a propletence, které jsou většinou v jádru každého zločinu. Díky přívětivému naturelu hlavní dvojice Vašátko - Horác jde o svým způsobem ‚laskavé detektivky‘. Příroda jako protiváha zločinu tu vždy hraje velkou a harmonizující roli ,“ vysvětluje režisérka Lucie Bělohradská.

Z kina na televizní obrazovku

Kromě celé řady původních seriálů nabídne Česká televize divákům televizní premiéru rekordních sedmnácti snímků, které vznikly v její koprodukci. Kromě Zátopka, jenž odstartuje Nový rok uvidí odvysílá i sportovní drama Poslední závod, komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel, Mimořádná událost či Kdyby radši hořelo, animovaný snímek Moje slunce Mad, pohádku Myši patří do nebe nebo dramata Okupace a Chyby.

Tematické stanice nabídnou zábavu, napětí i poznání

Ve šlépějích českého génia bude putovat šestidílná televizní minisérie Stopy Járy Cimrmana spolu s herci Zdeňkem Svěrákem, Miloněm Čepelkou, Petrem Bruknerem a průvodcem Miroslavem Táborským. Minulost a jedinečnou atmosféru Příběhů starých hospod poodkryje v osmidílné sérii herec Josef Polášek, pokračování úspěšné road movie motorkáře a cestovatele Igora Brezovara a herce Martina Písaříka zavede diváky Po jedné stopě do Afriky II a herečka Vica Kerekes se vydá V karavanu po Maďarsku.

Kulturní stanice ČT art odvysílá také druhou řadu talk show Ikony Kamila Střihavky, premiérové dokumentární cykly České televize Dirigenti a Varhanní NEJ, sérii koncertů klasické hudby, ale i zajímavé počiny světové televizní a filmové tvorby, kromě jiného třeba pětidílné severské drama Temné srdce či šestidílný kriminální thriller Bagdád střed.

Malí i větší diváci Déčka se mohou těšit na šest nových večerníčkových příběhů Nejmenšího slona na světě vyrobených technologií 3D počítačové animace, road-movie V pohybu! nebo na druhou sérii populárně naučené Alenky v říši GIFů.

zdroj: ČT