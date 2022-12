Streamovací služby pro Livesport od ČRa

19.12.2022 12:36

České Radiokomunikace (ČRa) zajistí pro společnost Livesport streaming sportovních událostí do 14 zemí po celém světě. Jde především o sestřihy nejlepších okamžiků vybraných sportovních událostí. První velkou událostí se stal fotbalový světový šampionát v Kataru.

ČRa zajišťují pro Livesport zpracování a uložení obsahu v režimu VoD (video on demand). Distribuce obsahu probíhá prostřednictvím unikátní CDN sítě, která je dostatečně robustní a má odpovídající kapacitu i pro takto rozsáhlou spolupráci. Součástí služby jsou i moderní přehrávače pro webové browsery a mobilní aplikace.

„ Z výsledků různých průzkumů dnes jasně vidíme příklon diváků k možnostem sledovat z jednotlivých událostí hlavně ty nejzajímavější okamžiky a netrávit čas u obrazovek a displejů po celou dobu události ,“ říká Miloš Mastník, generální ředitel Českých Radiokomunikací. „ Zároveň zejména mladí lidé chtějí mít to nejzajímavější k dispozici kdykoliv a ideálně na jakémkoliv typu zařízení. K tomu, abychom mohli tyto potřeby pomoci našim klientům naplnit, využíváme dostatečně kapacitní a robustní CDN síť pro doručování obsahu, která vydrží i značný nápor uživatelů a obrovské datové toky v jeden okamžik. A právě pro záměry Livesportu se tato možnost výborně hodí, za což jsme velmi rádi ,“ doplňuje Miloš Mastník.

Pro Livesport je spuštění audiovizuálního obsahu důležitou součástí jeho dalších plánů, jak získat nové uživatele.

„ Multimediální obsah je v dnešní době nedělitelnou součástí každého sportovního zpravodajství. Snažíme se hlavně o to, abychom našim uživatelům nabídli vybraný video obsah v kontextu s naším výsledkovým servisem napříč všemi trhy. Pro tak velkou škálu uživatelů je efektivita a rychlost video přenosu zásadní a v Českých Radiokomunikacích jsme v tomto smyslu nalezli spolehlivého a kvalitního partnera ,“ říká Chief Digital Content Officer Alan Záruba.

„ Naším cílem bylo spustit plnoformátové zpravodajství ještě před šampionátem v Kataru, který je sportovní událostí roku. To se nám i díky Českým Radiokomunikacím podařilo - nejen v Česku, ale také v Brazílii, Francii, Velké Británii a dalších klíčových zemích ,“ dodává.

Livesport je jedním z předních světových poskytovatelů sportovních informací. Ryze česká technologická společnost vyvíjí weby a aplikace se sportovním obsahem už od roku 2006. Vlajkovou lodí Livesportu je globální síť Flashscore (Livesport.cz je její českou verzí), která fanouškům přináší rychlé zpravodajství z více než 35 sportů. Výsledky v reálném čase, zprávy, statistiky a další sportovní obsah ve více než třiceti světových jazycích vyhledává v síti Flashscore měsíčně přes 100 milionů unikátních uživatelů z celého světa.

ČRa poskytují v rámci OTT (over the top) služeb produkt ČRa Media Cloud, který zahrnuje celou škálu služeb od zpracování obsahu pro distribuci na internet až po doručení do zařízení koncového zákazníka. Využívá k tomu vlastní infrastrukturu pro zpracování videoobsahu a zároveň vlastní CDN (content delivery network). Podle sledování provozu na vlastní CDN síti ČRa se ukazuje, že zájem diváků o sledování videoobsahu na internetu stále roste. Za poslední dva roky se zvýšil o více než 100 %.

zdroj: ČRa