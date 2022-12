O Sky Germany má prý zájem i CANAL+

19.12.2022 12:04

DNES!

Koncem října letošního roku se objevily informace o možném prodeji Sky Deutschland (Sky Germany), jedné z velkých placených televizních platforem pod značkou Sky. Krátce poté se objevily názvy možných nových majitelů.

Jedním z nových vlastníků by mohl být telekomunikační operátor 1&1. Podle informací Digital Fernsehen o německou platformu Sky usiluje také CANAL+ z koncernu Vivendi, která v Česku a na Slovensku provozuje satelitní a internetovou platformu Skylink, v Rakousku HD Austria, v Maďarsku Direct One, Rumunsku Focus Sat. Dále společnost CANAL+ vlastní i pay-tv v zemích Beneluxu.

Magazín "Clap" naznačuje, že o německou Sky by mohly společnosti 1&1 a CANAL+ usilovat společně. To by mohl být chytrý tah po stránce investice a dalšího rozvoje německé platformy.

CANAL+ v sousední alpské zemi rozvíjí placenou satelitní a OTT službu HD Austria, investuje do obsahu a to jak seriálů a filmů, tak i sportovních práv. Nedávno CANAL+ pro území Rakouska získala vysílací práva na tři fotbalové šampionáty UEFA. V Rakousku CANAL+ spolupracuje s mobilním operátorem A1. Služba Canal+ First byla nedávno zařazena i do Sky Austria, rakouské verze televizní platformy Sky Deutschland.

Sky Deutschland vlastním společnost Comcast, která podle zákulisních informací zvažuje prodej německých aktiv. Důvodem jsou nižší výnosy Sky Germany z pay-tv.

zdroj: Digital Fernsehen