Toulavá kamera ČT slaví dvacáté výročí

31.01.2023 13:24

Již dvacet let se diváci České televize vydávají společně s Toulavou kamerou za inspirací na výlety a objevují zajímavá místa republiky. Od prvního vydání v únoru roku 2003 nabídl magazín už více než šest tisíc reportáží.

Toulavá kamera, kterou provázejí Iveta Toušlová a Josef Maršál, patří k divácky nejoblíbenějším pořadům. Pravidelně ji v neděli dopoledne sleduje přes 550 tisíc lidí. Speciální narozeninový díl uvede program ČT1 již tuto neděli, 5. února od 10 hodin.

„ V roce 1999 jsem začala moderovat hlavní zpravodajskou relaci ČT Události a musela tak přestat točit v terénu. Cítila jsem se tvůrčím způsobem nevyužitá, protože jsem byla zvyklá denně brázdit naši zemi křížem krážem. Navíc jsem měla pocit, že zprávy jsou často plné negativních informací a těch pozitivních je v nich jako šafránu. Lidé se ale také potřebují z něčeho radovat, potěšit, být na něco pyšní. Začala jsem si proto ‚hrát' a stvořila námět na Toulavku. Na realizaci jsme měli pouhé tři měsíce! Byl to závod s časem, ale, jak vidno, vyplatil se ,“ popisuje začátky pořadu jeho autorka a moderátorka Iveta Toušlová.

▲ Toulavá kamera a Iveta Toušlová a Josef Maršál (foto: Česká televize)

Během dvou dekád přinesla Toulavá kamera na obrazovky prvního programu České televize přes šest tisíc reportáží, diváci s ní mohli strávit pět set hodin a vidět více než tisíc dílů. „ Slýchávali jsme spíše názory, že Toulavka dlouhého trvání mít nebude, proč taky, když je ta naše vlast tak malá, provinční, nezajímavá... Opravdu, i to padlo. Já jsem, navzdory všem škarohlídům, věřil, že pořad nebude mít jepičí život, nicméně dvacetiny mě ohromily ,“ říká moderátor Josef Maršál.

Na tvorbě reportáží se podílí pětadvacet štábů napříč celou zemí. „ Míst a zajímavých lidí je určitě ještě mnoho. Naši spolupracovníci v regionech často objevují něco, co v našem pořadu ještě nebylo. Také se nám s tipy na natáčení ozývá spousta diváků, což je pro nás při výběru témat velmi důležité. Neustále se přesvědčujeme o tom, jakým bohatstvím se v tomto ohledu pyšníme, a moc náš těší, že ho pomáháme divákům objevovat nová místa ,“ říká Iveta Toušlová a doplňuje: „ Toulavá kamera je přesně ten typ pořadu, který člověk musí dělat srdcem. Bez toho by to nešlo. Na výsledku je to znát a diváci to cítí. Tahle nejsilnější lidská emoce se totiž ničím ošidit nedá, natož nahradit .“

Oblíbený cestovatelský magazín přiláká každé nedělní dopoledne k obrazovkám 564 tisíc diváků starších patnácti let, tedy více než 35 % všech, kteří mají zapnutou televizi. Sledovanost cyklu za posledních dvacet let setrvale roste, vůbec nejsledovanější díl, který pokořil milionovou hranici odvysílala ČT v první jarní den roku 2021.

Nad rámec více než tisícovky odvysílaných „pravidelných“ dílů vytvořil autorský tým Toulavé kamery 12 speciálních cyklů, patří mezi ně například Toulavá kamera - Za rodinným stříbrem, Toulavá kamera na venkově nebo Toulky za cechy a řemesly. Pořad, který naučil Čechy cestovat po Česku, má od roku 2005 rovněž knižní podobu.

Toulavá kamera se může pochlubit rovněž mnoha oceněními, nechybí Grand Prix z filmového festivalu s cestovatelskou tematikou Tourfilm, jedenáct cen Prix Non Pereant - Média na pomoc památkám nebo Grand Prix ministra pro místní rozvoj za soustavnou a úspěšnou propagaci cestovního ruchu České republiky.

zdroj: ČT