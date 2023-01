Český rozhlas mění zpravodajské posty v zahraničí

31.01.2023 12:27

Český rozhlas mění rozsáhlou síť svých zahraničních zpravodajů. Kateřina Havlíková na postu stálého zpravodaje v Polsku vystřídala Martina Dorazína, který je v současnosti stálým válečným zpravodajem na Ukrajině. Další posilou zahraničního zpravodajství je Zdeňka Trachtová, posluchačům bude přinášet kompletní informace z Bruselu místo Viktora Daňka.

„ Rozsáhlá síť zahraničních zpravodajů je jednou z významných předností Českého rozhlasu. Považujeme za důležité, aby naši posluchači měli k dispozici spolehlivé a aktuální informace přímo z místa dění, které naši zpravodajové navíc mohou uvést do souvislostí díky znalosti místního prostředí. Věřím, že na tuto praxi, která je důležitou součástí veřejné služby Českého rozhlasu, navážou také nové zahraniční zpravodajky v Polsku a Bruselu ,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

▲ Kateřina Havlíková (foto: Khalil Baalbaki)

Dosavadní zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu Viktor Daněk se po čtyřech a půl letech v Belgii vrací do Prahy a bude zastávat post politického reportéra v domácí redakci. Na konci roku 2022 skončil na pozici zahraničního zpravodaje v jihovýchodní Asii David Jakš, který od ledna letošního roku zastává pozici ředitele regionálních studií ČRo Plzeň a ČRo Karlovy Vary.

Kateřina Havlíková vystudovala žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně a politologii a africká studia na univerzitách v Hradci Králové a v Ghaně. V Českém rozhlase působí od roku 2014, kdy začínala v elévském programu. Od roku 2018 pracuje v zahraniční redakci Zpravodajství, kde byla specialistkou na dění v Africe a patřila k zakladatelům pořadu Za Obzorem. Od loňského roku se systematicky věnuje dění v Polsku. Kromě zahraničního zpravodajství pět let autorsky spolupracovala na pořadu Českého rozhlasu Plus Historie Plus.

▲ Zdeňka Trachtová (foto: Khalil Baalbaki)

Zdeňka Trachtová vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Před nástupem do Českého rozhlasu působila pět let v domácím zpravodajství serveru iDNES.cz, kde se zaměřovala na školství a sociální i lidskoprávní oblast. V Českém rozhlase pracuje od roku 2017. Kromě politiky se zaměřuje na energetiku a Evropskou unii. Mezi její poslední profesní zkušenosti se řadí zpravodajské pokrývání českého předsednictví v Radě EU. Zdeňka Trachtová je také jedním z autorů podcastu Bruselské chlebíčky.

